FIR तो इनपर भी होनी चाहिये- स्वरा भास्कर को आदतन झूठा बता भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर

बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के एक पोस्ट पर बुरी तरह से भड़क गए। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ बदसलूकी वाले वायरल वीडियो को लेकर स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया था। स्वरा के इस पोस्ट को देख कर अशोक पंडित ने एक्ट्रेस के लिए कहा कि – स्वरा भास्कर के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए।

अशोक पंडित ने अपने पोस्ट में स्वरा के खिलाफ लिखते हुए कहा- ‘अर्बन नक्सल स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये झूठ बोलती हैं और झूठ फैलाने में भी माहिर हैं।’ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में बूढ़े शख्स के वायरल वीडियो को देख पोस्ट किया था। स्वरा इस बीच भड़की हुई नजर आई थीं और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था- ‘आर डब्ल्यू और संघी लगातार मेरी टाइमलाइन पर उल्टी कर रहे हैं। क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने 3 मुस्लिम लोगों के नाम लिया है। मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर है। जो शख्स कैमरा में नजर आ रहा है, वह बूढ़े शख्स पर जोर डाल रहा है। # जयश्रीराम बोलने के लिए। मेरे भगवान ने ये बहुत गलत रचना की है। मैं शर्मसार हूं।’

क्या था असल मामला? दरअसल, ट्विटर पर यह कहकर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा था कि बुजुर्ग को वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी वजह से लोगों ने उसकी दाढ़ी काट दी और पिटाई की। इस वीडियो में बुजुर्ग कुछ लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा था। वहीं लोग उसकी बेरहमी से पिटाई किए जा रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़ित से धर्म विशेष के नारे लगवाए गए।

..@ghaziabadpolice

An FIR should be filed against this urban naxal #SwaraBhasker also who is a compulsive liar and an expert in inciting communal violence. pic.twitter.com/TU99CgVqoa

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 16, 2021