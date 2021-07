Rahul Gandhi: फिल्ममेकर अशोक पंडित राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से बिफरते हुए नजर आए। अशोक पंडित ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर अपनी भड़ास निकाली और कहा- ‘आतंकी संगठन भी देश का इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना इस परिवार ने किया।’

फिल्ममेकर यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा- ‘राहुल गांधी तुम्हारी पार्टी दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल में गिलानी पर करोड़ों रुपए फूंकती है। गिलानी वो है जो कि हजारों कश्मीरी हिंदुओं की मौत का कारण रहा। दुश्मनों के साथ खड़े रहना तुम्हारे डीएनए में है।’

अपने अगले ट्वीट में अशोक पंडित ने कहा- ‘स्टेन स्वामी एक प्रतिबंधित ट्रस्ट संगठन के नेता थे। वह दंगा भड़काने के लिए जेल में थे। उनकी मृत्यु पर एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल और “प्रतिष्ठित” पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस आदमी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब वे यासीन मलिक के निधन पर भी श्रद्धांजलि देंगे।’

राहुल गांधी ने भी स्टेन स्वामी को अपनी पोस्ट में श्रद्धांजलि अर्पित की तो अशोक पंडित बोले- ‘राहुल गांधी का एक ट्वीट 70 साल के कांग्रेस के नक्सल समर्थन और पोषण का एक स्थायी प्रमाण है। हजारों सैनिक शहीद हुए, नक्सली गांव पिछड़ गए और केंद्र की निरंतर आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी। ये सभी चीन द्वारा प्रायोजित था।’

.@RahulGandhi Your party spent crores of rupees in treating #Geelani in 5 star hospitals of Delhi & Mumbai. Geelani is the one responsible for killing thousands of #KashmiriHindus & security personnel.

Standing by the enemies is in your DNA. #StanSwamy

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 5, 2021