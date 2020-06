Ashoke Pandit: बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई पोस्ट शेयर करते हैं जिसे लेकर कई बार यूजस सहमत होते हैं तो कई बार खूब बवाल मचता है और वह ट्रोल होने लगते हैं। इस बार भी अशोक पंडित ने एक पोस्ट शेयर किया है। अपने पोस्ट में अशोक पंडित ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है।

अशोक पंडित ने लिखा- ‘1972 में पाकिस्तान ने घोषित की थी कि वह हमसे युद्ध करेंगे। भारत ने उस युद्ध को जीता था। इंदिरा गांधी ने उस वक्त पीओके के मुद्दे को सुलझाया क्यों नहीं? अगर वह चाहती थी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, तो पीओके को भारत में लाया जा सकता है। गांधी पहले भी बिके थे अब भी बिकेंगे।’

उन्होंने आगे कहा- ‘आज भी राहुल गांधी ऐसा ही माहौल खड़ा कर रहे हैं। चीन के प्रति समर्पण का वातावरण बनाकर अपने लोगों के बीच एक पराजित मनोविकार पैदा कर रहे हैं। 146 देश भारत के साथ हैं लेकिन #RahulGandhi

भारत के खिलाफ खड़े हैं।’ अशोक ने एक और ट्वीट किया औऱ कहा- ‘CAA प्रोटेस्ट के वक्त राहुल गांधी ने एक बार भी इस नारे की निंदा नहीं की। इसकी निंदा करने की बजाय वह इसके पक्ष में खड़े थे।’

1972 was a declared war by Pakistan. India won the war, why didn't Indira Gandhi sort out the issue of POK. If she wanted like a Bangladesh was carved out of Pakistan, POK could have been brought into India. Gandhi's were and will always be a sell out and are spineless ppl. 2/n

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 22, 2020