Ashoke Pandit: फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसमें वह कश्मीरी पंडितों को लेकर अपनी बात सामने रखते दिख रहे हैं। अपने ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा कि यह काफी शॉकिंग बात है कि जम्मू और कश्मीर सरकार आतंकियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बच्चों को रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा है।

अशोक पंडित ने लिखा- ‘यह काफी हैरान कर देने वाली बात है कि J&K Govt आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। जबकि हजारों कश्मीरी हिंदुओं के बच्चे रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, जो कि जम्मू में शिक्षा को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, बिना किसी की मदद के। हम किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं।’

अशोक पंडित के इस पोस्ट को देख कर लोग कमेंट कर रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने कहा- ‘ये बात तो सच है कि बीजेपी ने कभी भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली। हमेशा उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया।’ एक ने कहा- ‘ हां ये सब पॉलिटिकल गेम है। आशा है कि कश्मीरी पंडित इन सब बातों को गौर करेंगे।’ तो किसी ने कहा- ‘ये बीजेपी का असली चेहरा है।’ एक यूजर ने भावुक होते हुए कहा- ‘ये वाकई बहुत दर्दनाक है सर, प्लीज आप जैसे बड़े लोग आवाज उठाते रहिए। हमारी घाटी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए इन चीजों से।’

Shocked & sad to see J&K Govt. giving scholarships to d kids of trrsts while 1000’s of #KashmiriHindu children living in #Refugeecamps in Jammu are struggling hard to educate themselves without any help.

Whom r V trying to appease? #KashmiriHindusLifeMatters pic.twitter.com/YUsUC94UJU

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 24, 2020