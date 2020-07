Ashoke Pandit On Rahul Gandhi: फिल्ममेकर अशोक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी परीक्षा में भी नकल की होगी और वो पास हुए होंगे। दरअसल, अशोक पंडित ने राहुल गांधी पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल न होने की वजह से भड़ास निकाली।

अशोक पंडित ने एक स्क्रीन शॉट पेश कर अपने ट्वीट में लिखा – ‘मुझे यकीन है कि राहुल गांधी ने अपनी परीक्षा में भी खूब चीटिंग की होगी तब जाकर वह कहीं पास हुए होंगे, जिस भी क्लास में वह हों, क्योंकि वह अपनी क्लास भी बंक किया करते होंगे। ऐसे ही उन्होंने कभी डिफेंस मीटिंग भी अटेंड नहीं की और बेशर्मों की तरह लेक्चर देना चाहते हैं।’ राहुल गांधी पर अशोक के इस कमेंट के बाद लोगों ने भी रिएक्शन देने शुरू कर दिए।

किसी ने अशोक पंडित की बात का समर्थन किया। तो किसी को गुस्सा आया। तो कोई इस बयान पर चुटकियां लेता दिखा। एक यूजर ने कहा- ‘राहुल गांधी एक ही एग्जाम पास कर सकते हैं वह है बेवकूफी का।’ किसी ने मस्ती में कहा- ‘जनेऊधारी दसवीं फेल है।’

I am sure @RahulGandhi has passed his exams till what ever class he has studied just by copying because he must hv bunked his classes.

Similarly has never attended defence meetings and wants to shamelessly lecture @narendramodi ji on #IndoChinaFaceoff . pic.twitter.com/vjxiudyXzU

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 5, 2020