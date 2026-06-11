बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पिछले काफी दिनों से डॉन 3 कंट्रोवर्सी के लिए काफी सुर्खियों में है। अब इस मामले में उनके खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन का निर्देश जारी करने वाले फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज के मुख्य सलाहकार और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह और उनकी फिल्म ‘धुरंधर’ की तारीफ की है। अशोक पंडित का ये बयान काफी हैरान करने वाला है। उनका कहना है कि रणवीर को कभी बैन नहीं किया गया था। इस बात का गलत मतलब निकाला गया है। साथ ही ‘धुरंधर’ की तारीफ की।

फिल्ममेकर अशोक पंडित का ‘डॉन 3’ विवाद के बीच एक पॉडकास्ट सामने आया। इस बातचीत में फिल्ममेकर ने उस कंट्रोवर्सी पर खुलकर बात की। साथ ही रणवीर सिंह के बारे में अपनी राय रखते हुए उनकी सुपरहिट फिल्म धुरंधर की तारीफ कर डाली। फिल्ममेकर ने कहा, ‘हमने इस पर विचार किया कि ये नियम बनना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के शुरु होने से कुछ समय पहले आप किसी भी वजह से वो काम नहीं छोड़ सकते।’

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‘अगर ऐसा करते हैं तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ‘डॉन 3′ मामले में मेरी जितनी भी ट्रोलिंग हुई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत हिम्मत वाला हूं। लोगों का कहना कि हमने रणवीर के खिलाफ गैंग बनाई है क्योंकि अब रणवीर काफी फेमस हो गए है। नहीं ऐसा नहीं है।’

इसके बाद फिल्म ‘धुरंधर’ और रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए अशोक पंडित ने कहा कि हमने भी इंजॉय किया, ‘आज वो हमारे लिए स्टार है। उसकी वजह से, उसकी परफॉर्मेंस ने और आदित्य धर ने पूरे इंडस्ट्री में ऑक्सीजन भर दिया। इतनी शानदार फिल्म बनाई है। धुरंधर एक क्लासिक उदाहरण है किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचकर लाई है। इतना बड़ा काम किया है। ये उनका बड़ा एहसान है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन वो एक अलग बात है। धुरंधर की सफलता और इस मामले को मिलाने की जरूरत नहीं है। दोनों को अलग रखिए। अगर मिलाओगे तो गड़बड़ है।’

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बता दें कि रणवीर सिंह ने फिल्म ‘डॉन 3’ की शूटिंग शुरु होने से कुछ समय पहले ही अचानक फिल्म को छोड़ दिया था। जिसके बाद फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और निर्माता फरहान अख्तर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज ने रणवीर के साथ काम करने पर नॉन-कोऑपरेशन का आदेश जारी किया था।