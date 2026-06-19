जब भी हिंदी सिनेमा के दमदार खलनायकों का जिक्र होता है, तो आशीष विद्यार्थी का नाम जरूर लिया जाता है। अपनी दमदार आवाज, डायलॉग बोलने का तरीका और कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस से उन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि पर्दे पर अधिकतर नेगेटिव किरदार निभाने वाले आशीष विद्यार्थी असल जिंदगी में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।

थिएटर से फिल्मों तक का सफर

19 जून 1965 को दिल्ली में जन्मे आशीष विद्यार्थी कला और संस्कृति से जुड़े परिवार में पले-बढ़े। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑप ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई की और थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुंबई का रुख किया और फिल्मों में अपनी पहचान बनानी शुरू की।

‘द्रोहकाल’ से मिली राष्ट्रीय पहचान

आशीष विद्यार्थी को सबसे बड़ी पहचान निर्देशक गोविंद निहलानी की फिल्म ‘द्रोहकाल’ से मिली। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें 1995 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह उपलब्धि उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

300 से ज्यादा फिल्मों में दिखाया अभिनय का दम

आशीष विद्यार्थी ने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, ओड़िया और मराठी समेत 11 भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्होंने खलनायक, चरित्र अभिनेता और सहायक भूमिकाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।

यह भी पढ़ें: ‘मैं सलमान खान से लंबी थी’, उपासना सिंह ने बताया भाग्यश्री से पहले उन्हें ऑफर हुई थी ‘मैंने प्यार किया’

संघर्षों से नहीं हारे आशीष विद्यार्थी

राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बावजूद आशीष विद्यार्थी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें परिवार चलाने के लिए कठिन फैसले लेने पड़े। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार काम करते रहे।

अभिनेता से मोटिवेशनल स्पीकर तक

फिल्मों के अलावा आशीष विद्यार्थी मोटिवेशनल स्पीकर, स्टोरीटेलर और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उनका यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुंचता है, जहां वे यात्रा, भोजन और जीवन से जुड़े अनुभव साझा करते हैं। कॉर्पोरेट कार्यक्रमों और प्रेरणादायक सत्रों के जरिए भी वे लोगों को नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

आशीष विद्यार्थी को मिले ये सम्मान

आशीष विद्यार्थी ने अपने लंबे करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। उन्हें फिल्म द्रोहकाल में बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता) से सम्मानित किया गया। वहीं ‘इस रात की सुबह नहीं’ में उनके दमदार नेगेटिव रोल के लिए स्टार स्क्रीन अवॉर्ड (बेस्ट विलेन) मिला। साउथ इंडियन सिनेमा में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और फिल्म अथनोक्काडे के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ (बेस्ट विलेन) अपने नाम किया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और ओड़िया समेत 11 भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके आशीष विद्यार्थी भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘जय जीसस, श्री अल्लाह…’, धर्म पूछने वालों को ईशान खट्टर का दो टूक जवाब हो रहा वायरल

57 साल की उम्र में की दूसरी शादी

आशीष विद्यार्थी अपनी दूसरी शादी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। साल 2023 में, 57 वर्ष की उम्र में उन्होंने फैशन एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर रूपाली बरुआ से कोलकाता में शादीक की थी। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इससे पहले आशीष की शादी अभिनेत्री राजोशी बरुआ से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा भी है।

शादी को लेकर हुए ट्रोल तो लोगों को समझाई वजह

दूसरी शादी को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आशीष विद्यार्थी ने स्पष्ट कहा कि जीवन में खुश रहने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत होता है। उन्होंने इस विषय पर खुलकर बात करते हुए लोगों से दूसरों के निजी फैसलों का सम्मान करने की अपील भी की थी। उनकी दूसरी शादी ने यह संदेश दिया कि उम्र चाहे कोई भी हो, व्यक्ति अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने का निर्णय ले सकता है। इसके बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

पर्दे पर खौफ पैदा करने वाले आशीष विद्यार्थी ने अपनी मेहनत, संघर्ष और सकारात्मक सोच से यह साबित किया है कि असली पहचान सिर्फ किरदारों से नहीं, बल्कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के तरीके से बनती है। यही वजह है कि वे आज केवल अभिनेता ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं।