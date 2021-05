ग्लैमर वर्ल्ड जितना बाहर से चमकता नजर आता है, इसकी हकीकत उतनी ही काली है। 60 के दशक की सुपरहिट अदाकारा साधना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। पर एक्ट्रेस का अंत बहुत दुखद रहा। उस वक्त इंडस्ट्री के गिने चुने लोग ही उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। मौत से पहले भी साधना बहुत तकलीफ में थीं। उन्होंने बॉलीवुड के आगे मदद के हाथ भी फैलाए लेकिन इस इंडस्ट्री ने तब उनका हाल-चाल तक ठीक से न पूछा।

ये वो एक्ट्रेस थीं जिनको देखने के बाद लड़कियों ने टाइट सूट पहनने शुरू किए। ‘साधना कट’ कराना शुरू किया। साधना उस दौर की ‘फैशनीस्टा’ मानी जाती थीं। पर कोई नहीं जानता था कि उनके जीवन के अंतिम दिन इतने पीड़ादायक होंगे। दरअसल, ये मामला था साधना की प्रॉपर्टी का। ये साधना का घर था जहां वह अपने पति के साथ रहती थीं। पति की मौत के बाद कुछ लोगों की नजर उनके घर पर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर आशा भोंसले का था। ऐसे में आशा भोंसले के साथ साधना को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी।

एक्ट्रेस साधना ने फिल्म डायरेक्टर आरके नैय्यर से शादी की थी। उनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत चल रही थी। मुंबई के खार में ‘संगीता’ एक बंगला था जहां दोनों रहते थे। यहां साधना के जिंदगी के 50 साल बीते थे। जब साधना अपने पति के साथ रहती थीं तब अचानक एक दिन नैय्यर को अस्थमा का अटैक आया। ऐसे में उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। 1995 में साधना के पति का निधन हो गया।

अब अचानक ही साधना अकेली पड़ गईं। साधना को थायराइड की दिक्कत थी, कुछ वक्त पहले वह इस वजह से बॉलीवुड छोड़ यूएस भी चली गई थीं। उसी के बाद से वह इंडस्ट्री से अलग रहने लगी थीं। साल 2008 से 2010 के बीच साधना जहां रहती थी उस प्रॉपर्टी को लेकर झमेला शुरू हो गया। साधना जहां रहती थीं, उन्हीं के पास एक बिल्डर भी रहता था।

#Sadhna ji and I visit Jt. CP Crime Shri Atul Kulkarni. Seek #justice for her & stop harassment from builders! pic.twitter.com/StkCjrxA4E

— Shaina NC (@ShainaNC) April 7, 2015