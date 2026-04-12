Asha Bhosle Last Post: सुरों की मल्लिका और दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया है। शनिवार रात उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अब लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर के निधन के बाद उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर 18 मार्च को किया था। इस पोस्ट में उन्होंने अपने गाने ‘द शैडोई लाइट’ के साथ-साथ जीवन और मोक्ष के बारे में लिखा था।

आशा भोसले का आखिरी पोस्ट वायरल

आखिरी पोस्ट में आशा भोसले ने इंटरनेशनल बैंड ‘गोरिल्लाज’ के साथ नजर आईं। तस्वीर के बैकग्राउंड में भारतीय मोहल्ले, हाथी और टूटी फूटी चीजें दिख रही हैं। वहीं, इसके कैप्शन में लिखा गया था, “गीत ‘द शैडोई लाइट’ मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता है। वाराणसी जाकर और सबसे पवित्र नदी गंगा के किनारे यात्रा करते हुए, जो कुछ मैंने देखा उसे करीब से समझने पर मुझे जीवन का अर्थ समझ आया। मैं कौन हूं और इस धरती पर मुझे क्या करना है।”

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इसके आगे उन्होंने लिखा था, ‘द शैडोई लाइट’ में, इस गहरे नदी को पार करना मेरे जीवन की जर्नी का प्रतीक है। मेरा जन्म, मेरे रिश्ते, संगीत के प्रति मेरा साधना, मेरी उपलब्धियां और एक बेटी, मां, बहन, पत्नी और एक हिंदू भारतीय के तौर पर मेरे कर्तव्य। इस जर्नी में नाविक मेरा संगीत है, जो मुझे जीवन की इस नदी के पार कराने वाला मेरा मार्गदर्शक है। जब मैं दूसरे किनारे पर पहुंचूंगी, तो मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी, जहां मैं उन हजारों ध्वनियों में एक हो जाउंगी जो हमारे चारों ओर हर समय तैरती रहती हैं।”

पोस्ट के आखिर में गायिका ने लिखा था, “जब उन ध्वनियों में से कुछ को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वे एक सुंदर धुन बनाती हैं। इसी तरह, मैं भी उन ध्वनियों में एक बन जाउंगी। जो अंततः एक सुंदर गीत में एक संगीत-स्वर का रूप ले लेगी। एक ऐसा गीत जिसे हजारों वर्षों तक कई पीढ़ियां सुनती रहेंगी। प्रकृति के साथ एकाकार हो जाने की यही स्वतंत्रता नदी के दूसरे किनारे पर मेरा इंतजार कर रही है।” अब उनके इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस इसे उनके पूर्वाभास के तौर पर देख रहे हैं।

मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ निधन

बता दें कि एएनआई से बात करते हुए डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। वहीं, गायिका के बेटे आनंद ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

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