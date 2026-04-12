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Asha Bhosle Death News Live Updates: दिग्गज गायिका आशा भोसले को 11 मार्च, शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनका निधन हो गया और इस बात की जानकारी उनके बेटे आनंद भोसले ने दी। सोमवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में 4 बजे आशा ताई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, सुबह 11 बजे उन्हें घर पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

उनके निधन से भारतीय मनोरंजन उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। देशभर के कई कलाकारों और हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।

भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में शुमार आशा भोसले ने अपने सात दशकों से अधिक लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

वह भारत की ‘कोकिला’ कही जाने वाली लता मंगेशकर की बहन थीं और अपनी अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर गजल, कैबरे और पॉप तक हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कुछ यादगार गीतों में ‘दम मारो दम’, ‘दिल चीज़ क्या है’, ‘चुरा लिया है तुमने’ और ‘अभी ना जाओ’ जैसे कई सदाबहार गाने शामिल हैं।

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13:52 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: फडणवीस ने किया एक और पोस्ट

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में भी लिखा, "चाहे भक्तिगीत हों, भावगीत, नाट्यसंगीत, गजलें, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोकगीत या पॉप, उन्होंने हर शैली पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी। उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं- जिनमें मराठी, हिंदी और बंगाली शामिल हैं और साथ ही विदेशी भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 'महाराष्ट्र भूषण’ के साथ-साथ उन्हें ‘बंगाल विभूषण’ जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था।

अब शायद ही कोई ऐसी दूसरी बहुमुखी गायिका होगी जो बदलाव को इतनी सहजता से अपना सके। हाल ही में, हम 'विश्व रेडियो दिवस' के एक कार्यक्रम में साथ थे, जहां उन्होंने मुझसे 'अभी न जाओ छोड़ कर…' गाना गाने की जिद की थी और यह तक कहा था कि देखो, मैंने मुख्यमंत्री से गाना गवाया। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि अब आशाताई हमारे बीच नहीं रहेंगी। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवार और देश भर में फैले उनके अनगिनत प्रशंसकों के दुख में उनके साथ हैं। ओम शांति।"

13:49 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 'आशा ताई' को किया याद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "दिग्गज गायिका, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित आशा ताई भोसले के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके जाने से, लता दीदी के बाद अब मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया है। आज, सुरों का यह खूबसूरत बाग वीरान हो गया है। आशा ताई की आवाज ही संगीत की आत्मा थी। वह गायकी की सदाबहार ऋतु थीं और भावनाओं का एक सुरमयी सागर थीं। 'तोरा मन दर्पण कहलाए' जैसे रूह को छू लेने वाले गीतों से लेकर 'खल्लास' जैसे गानों तक, उन्होंने हर तरह के भावों को बड़ी सहजता और आसानी से अपनी आवाज दी।"

13:47 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: उद्धव ठाकरे ने व्यक्त किया शोक

आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, "आशा भोसले के जाने की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। भारतीय संगीत जगत की एक अमर आवाज आज खामोश हो गई है। उनकी सुरीली धुनों ने कई पीढ़ियों को खुशियां दीं और अनगिनत भावनाओं को छुआ। वह एक जीवंत व्यक्तित्व थीं। लता दीदी के बाद, वह संगीत के क्षेत्र में एक महान युग के स्तंभ के रूप में खड़ी थीं। भारतीय संगीत उद्योग का यह स्तंभ अब ढह गया है। उनके गीत ही उनकी अमरता बने रहेंगे। उनकी याद में एक विनम्र श्रद्धांजलि।"

13:45 (IST) 12 Apr 2026

आशा भोसले ने 10 साल की उम्र गाया था पहला गाना, रिकॉर्ड कर चुकी थीं 12 हजार से ज्यादा सॉन्ग्स

आशा भोसले को बहुत ज्यादा थकान और सीने में इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ...पूरी जानकारी
13:44 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार

Asha Bhosle Passes Away: सुरों की मल्लिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्होंने 'पिया तू अब तो आजा', 'ये मेरा दिल' जैसे कई अनगिनत गानों को अपनी आवाज दी। ...पूरी जानकारी
13:42 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ निधन

डॉ. प्रतीत समदानी ने ANI को बताया कि आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हो गया।

13:42 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: गायिका हर्षदीप कौर ने दी श्रद्धांजलि

गायिका हर्षदीप कौर ने फेसबुक पर लिखा, "आशा भोसले जी, जिन्हें 'प्रेम की आवाज’ कहा जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहीं। इस खबर को स्वीकार करना मुश्किल है। पिछले महीने ही उनसे मुलाकात हुई थी और उनका आशीर्वाद लिया था। उनकी आभा हमेशा की तरह मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह एक प्रेरणा थीं, संगीत की एक संस्था थीं। वह अपने मधुर गीतों के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहेंगी।”

13:41 (IST) 12 Apr 2026

Asha Bhosle Death: ममता बनर्जी ने आशा भोसले को दी श्रद्धांजलि

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर लिखा, "महान संगीत प्रतिभा आशा भोसले के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वह एक प्रेरणादायक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गायिका थीं, जिन्होंने पीढ़ियों तक हमारे दिलों पर राज किया। उन्होंने कई बंगाली गीत भी गाए और बंगाल में भी उनकी लोकप्रियता अविश्वसनीय थी। हमने उन्हें 2018 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'बंगबिभूषण' से सम्मानित किया था। उनके परिवार, संगीत जगत और दुनिया भर में फैले उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।"