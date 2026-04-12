Asha Bhosle Death News Live Updates: दिग्गज गायिका आशा भोसले को 11 मार्च, शनिवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को उनका निधन हो गया और इस बात की जानकारी उनके बेटे आनंद भोसले ने दी। सोमवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में 4 बजे आशा ताई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं, सुबह 11 बजे उन्हें घर पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

उनके निधन से भारतीय मनोरंजन उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है। देशभर के कई कलाकारों और हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।

भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में शुमार आशा भोसले ने अपने सात दशकों से अधिक लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

वह भारत की ‘कोकिला’ कही जाने वाली लता मंगेशकर की बहन थीं और अपनी अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर गजल, कैबरे और पॉप तक हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कुछ यादगार गीतों में ‘दम मारो दम’, ‘दिल चीज़ क्या है’, ‘चुरा लिया है तुमने’ और ‘अभी ना जाओ’ जैसे कई सदाबहार गाने शामिल हैं।

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