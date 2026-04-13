हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। अपने 80 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 11,000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी और एक ऐसी विरासत छोड़ी, जिसे भुलाना मुश्किल है।

महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। साल 1943 में मराठी गीत “चला चला नव बाला” से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली आशा भोसले ने आगे चलकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

हर तरह के गाने गा लेती थीं आशा भोसले

आशा भोसले की खासियत सिर्फ पारंपरिक गीतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने वेस्टर्न टच वाले गानों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल का मशहूर गाना “आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा” इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह गाना काफी चुनौतीपूर्ण था, जिसे गाने के लिए उन्हें करीब 10 दिनों तक लगातार रियाज करना पड़ा। एक समय तो उन्हें लगा कि वह यह गाना नहीं गा पाएंगी, लेकिन संगीतकार आर.डी. बर्बन ने हार नहीं मानी और उन्हें लगातार अभ्यास कराते रहे।

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आर.डी.बर्मन ने खुश होकर दिए थे 100 रुपये

कहा जाता है कि जब उन्होंने आखिरकार यह गाना रिकॉर्ड किया, तो आर.डी. बर्मन इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें 100 रुपये इनाम में दिए। हालांकि, आशा ने मज़ाकिया अंदाज़ में उनसे शिकायत भी कर दी कि “अच्छे गाने तो आप लता दीदी को दे देते हैं और मुश्किल गाने मुझे देते हैं।” इस पर आर.डी. बर्मन का जवाब भी दिलचस्प था—उन्होंने कहा कि “तुम हर तरह का गाना गा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसे गाने बनाता हूं।”

ऐसे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे आशा भोसले और आर.डी.बर्मन

इसके बाद आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की जोड़ी ने कई ऐसे कठिन और यादगार गाने दिए, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता ही नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी गहरा जुड़ाव था। वेस्टर्न म्यूजिक के प्रति समान रुचि ने उन्हें करीब लाया और साथ काम करते-करते दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।

हालांकि, शुरुआत में आर.डी. बर्मन की मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं और आशा भोसले को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थीं। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली।

आशा भोसले की कहानी सिर्फ एक महान गायिका की नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और जुनून की मिसाल है- एक ऐसी आवाज, जो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी।

लता मंगेशकर और आशा भोसले ने अपनी आवाज से जीता लाखों का दिल

लता मंगेशकर और आशा भोसले भारतीय सिनेमा की दो ऐसी महान गायिकाएं हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। ये दोनों सगी बहनें थीं और संगीत की दुनिया में इनका योगदान अतुलनीय माना जाता है।

लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, अपनी मधुर, साफ और भावनात्मक आवाज के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने हजारों गानों में अपनी आवाज दी, जिनमें भजन, गजल, रोमांटिक और देशभक्ति गीत शामिल हैं। उनका करियर 1940 के दशक में शुरू हुआ और कई दशकों तक चला। ‘लग जा गले’, ‘ए मेरे वतन के लोगों’ जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।

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वहीं, आशा भोसले अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मशहूर थीं। उन्होंने सिर्फ पारंपरिक गाने ही नहीं, बल्कि कैबरे, पॉप, गजल और वेस्टर्न स्टाइल के गानों में भी महारत हासिल की। ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’, ‘इन आंखों की मस्ती’ जैसे गानों ने उन्हें अलग पहचान दी। उनकी आवाज में एक अलग ही ऊर्जा और नजाकत थी, जो उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग बनाती थी।

दोनों बहनों के करियर में कई समानताएं थीं, लेकिन उनकी गायकी की शैली अलग-अलग थी। जहां लता जी को ज्यादातर सॉफ्ट और मेलोडियस गानों के लिए जाना जाता था, वहीं आशा भोसले ने एक्सपेरिमेंटल और बोल्ड गानों में अपनी पहचान बनाई।

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दोनों बहने थीं संगीतकारों की पसंद

कई बार यह भी कहा गया कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने एक-दूसरे के काम का सम्मान किया। संगीतकार अक्सर गाने की जरूरत के हिसाब से तय करते थे कि कौन-सी आवाज बेहतर रहेगी- लता की या आशा की।

दोनों बहनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार गीत दिए और भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भारतीय संगीत का नाम रोशन किया। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी, 2022 को हुआ था। आज भले ही ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके गाने हमेशा जीवित रहेंगे।