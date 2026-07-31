नितेश तिवारी की पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर कई तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के लिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इसी बीच रामानंद सागर के टीवी सीरियल ‘रामायण’ से रावण का किरदार वायरल होने लगा है। 25 जनवरी 1987 में दूरदर्शन में प्रसारित हुई ‘रामायण’ में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था।

उनकी आंखे, मूंछे, आवाज और एक-एक डायलॉग बोलने का तरीका। लोगों ने उन्हें देखकर ही मान लिया था कि रावण होता तो ऐसा ही होता। अब ‘रामायण’ फिल्म में रॉकिंग स्टार यश को रावण के किरदार में देखकर वो खौफ महसूस नहीं हो पाया है। यश अपने किरदार में जच रहे हैं, लेकिन अरविंद त्रिवेदी जितना खौफ शायद ही वो पर्दे पर ला पाएंगे।

अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार को अमर कर दिया है। अरविंद का जन्म 8 नवंबर 1938 को हुआ था और 6 अक्टूबर 2021 को उनका निधन हो गया। मगर रावण का जिक्र होने पर लोगों को वो ही याद आते हैं। ये ही कारण है कि एक बार फिर उनके पुराने वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।

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रावण का रोल नहीं करने वाले थे अरविंद

असल में वह ‘रामायण’ में केवट की भूमिका के लिए ऑडिशन देने पहुंचे थे, लेकिन उनकी दमदार आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सशक्त शारीरिक भाषा से प्रभावित होकर रामानंद सागर ने उन्हें केवट नहीं, बल्कि रावण का किरदार सौंप दिया। यही फैसला आगे चलकर भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार किरदारों में से एक साबित हुआ।

असल जिंदगी में राम के भक्त थे ऑनस्क्रीन रावण

पर्दे पर अपने दमदार अभिनय से रावण के रूप में भय और अहंकार का प्रतीक बनने वाले अरविंद त्रिवेदी वास्तविक जीवन में भगवान श्रीराम के बड़े भक्त थे। ‘रामायण’ की शूटिंग के दौरान वह नियमित रूप से व्रत रखते थे और धार्मिक अनुशासन का पालन करते थे।

अरविंद त्रिवेदी का शानदार सफर

अरविंद त्रिवेदी को टीवी पर निभाए गए रावण के ऐतिहासिक किरदार के साथ-साथ गुजराती सिनेमा में लगभग 40 साल के शानदार योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी के साथ गुजराती थिएटर से एक्टिंग की शुरुआत की थी। यहीं से उनकी कला को पहचान मिली और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।

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अरविंद त्रिवेदी ने हिंदी और गुजराती मिलाकर करीब 300 फिल्मों में काम किया। गुजराती फिल्मों ‘जेसल तोरल’ (1971), ‘कुंवरबाई नु मामेरू’ और ‘देश रे जोया दादा परदेश जोया’ (1998) में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा।

टीवी से मिली देशभर में पहचान

साल 1987 में रामानंद सागर के धारावाहिक ‘रामायण’ में रावण का किरदार निभाकर वे घर-घर में मशहूर हो गए। इसके बाद उन्होंने ‘विक्रम और बेताल’ (1985) जैसे लोकप्रिय टीवी शो में भी अहम भूमिका निभाई।

सात बार जीता बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

गुजराती सिनेमा में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें गुजरात सरकार ने सात बार बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया।

राजनीति में भी रखा था कदम

अभिनय के अलावा अरविंद त्रिवेदी राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 1991 से 1996 तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर गुजरात के साबरकांठा से लोकसभा सांसद रहे। इसके बाद 20 जुलाई 2002 से 16 अक्टूबर 2003 तक वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के कार्यकारी अध्यक्ष रहे।