Bhojpuri Song: बवाल है अरविंद अकेला कल्लू का Naach Re Patarki 3.0, पवन सिंह की एक्ट्रेस की कमरिया पर हुए लट्टू!

Arvind Akela Kallu Bhojpuri Song Naach Re Patarki 3.0: भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela kallu) का नया वीडियो सॉन्ग ‘नाच रे पतरकी 3.0’ (Naach Re Patarki 3.0) रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना रिलीज। (Youtube Screenshot)

