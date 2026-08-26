फिल्ममेकर कुकू कोहली अब इस दुनिया में नहीं रहे। 25 अगस्त को 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ ही उनकी फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में है। कुकू कोहली ने अभिनेत्री अरुणा ईरानी से दूसरी शादी की थी। दोनों का रिश्ता लंबे समय तक दुनिया से छिपा रहा। अरुणा ईरानी ने सालों बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिर उन्होंने इस शादी को सीक्रेट क्यों रखा था।

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करीब दो साल पहले जूम को दिए इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने खुलासा किया था कि जब वह कुकू कोहली के करीब आईं, तब वह पहले से शादीशुदा थे। यही कारण था कि उन्होंने अपनी शादी को दुनिया से छिपाकर रखा।

पहले एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे अरुणा और कुकू

अरुणा ईरानी ने कुकू कोहली के साथ अपनी प्रेम कहानी बताते हुए कहा था कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ‘कोहराम’ के दौरान हुई थी। उस वक्त अरुणा लगातार फिल्मों में काम कर रही थीं। कुकू ने उनसे एक महीने की डेट्स मांगी थीं, लेकिन उनके पास समय नहीं था, जिसके चलते अरुणा कुछ दिनों बाद फिल्म से हटना चाहती थीं। इस बात से कुकू नाराज हो गए थे।

अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अरुणा ईरानी ने कहा था, “मैं कुकूजी से फिल्म ‘कोहराम’ के दौरान मिली थी। उस समय मैं अपने घर का खर्च चलाने के लिए बहुत सारी फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन उनमें भूमिकाएं बहुत अच्छी नहीं थीं। मैं मद्रास में अपनी फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त रहती थी। उसी दौरान कुकूजी ने मुझसे एक महीने की डेट्स मांगीं। मैंने कुछ दिनों तक काम किया और फिर उनसे कह दिया कि मैं यह फिल्म नहीं कर पाऊंगी। इस बात पर कुकूजी नाराज हो गए। उन्हें मेरा फिल्म छोड़ने का फैसला पसंद नहीं आया।”

उन्होंने आगे कहा था, “इसके बावजूद हम साथ काम करते रहे। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास काम नहीं होता था, लेकिन डेट्स दी हुई होती थीं तो वह मुझे बुला लेते थे। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। कभी-कभी वह मुझे पूरे दिन बैठाकर रखते थे और फिर सिर्फ एक शॉट लेते थे। इस वजह से हमारे बीच हमेशा अनबन रहती थी। मैं कुकूजी से नफरत करती थी और उन्हें भी मुझसे शिकायतें थीं।”

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अरुणा ने बताया कि धीरे-धीरे कुकू के व्यवहार में बदलाव आया। उन्होंने कहा, “फिर पता नहीं क्या हुआ, वह धीरे-धीरे नरम पड़ने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। इसके बाद वह मेरी डेट्स के साथ एडजस्ट करने लगे। और आखिरकार, प्यार हो गया।”

वक्त के साथ दोनों के बीच रिश्ते बदलने लगे। कुकू अरुणा की डेट्स को लेकर एडजस्ट करने लगे और दोनों की दोस्ती हो गई। यही दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

शादीशुदा थे कुकू, इसलिए छिपाकर रखा रिश्ता

शादी को सीक्रेट रखने और बच्चे न करने के फैसले के बारे में अरुणा ईरानी ने कहा था, “मैंने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। मुझे नहीं पता यह गलत खबर कहां से आई कि मुझे उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। उनकी पत्नी बच्चों के साथ शूटिंग सेट पर आती थीं और मुझे इस बारे में सब पता था। यह फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी किसी तरह हमारी शादी हो गई।”

बता दें कि कुकू कोहली और अरुणा ईरानी के बच्चे नहीं हैं और ये फैसला उन्होंने खुद लिया था। बच्चे न करने के फैसले पर अरुणा ने कहा था, “हमारा बच्चे न करने का फैसला सही नहीं था। लेकिन मुझसे शादी करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई की थी।” उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुकू कोहली के साथ बच्चा न करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनका पहले से एक परिवार था।

अरुणा को डर था कि अगर उनका बच्चा होता तो उसे अपने पिता को लेकर कई मुश्किल सवालों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था। वह नहीं चाहती थीं कि जिस दर्द से उन्हें गुजरना पड़ा, वही दर्द उनके बच्चे की जिंदगी में भी आए। इसलिए दोनों ने बच्चे न करने का फैसला लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

उन्होंने कहा था कि शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना बेहद मुश्किल होता है। वह लंबे समय तक इस बारे में इसलिए बात नहीं करती थीं, क्योंकि वह कुकू की पहली पत्नी और उनके परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थीं।

अरुणा ने यह भी कहा था कि किसी रिश्ते में सिर्फ दूसरी महिला को दोष देना सही नहीं है। उनके मुताबिक, अगर पति किसी और रिश्ते में जाता है तो सवाल उससे भी किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका रिश्ता किसी का घर तोड़ने या किसी से कुछ छीनने के इरादे से नहीं था।

कुकू कोहली की पहली पत्नी के निधन के बाद पहली बार खुलकर बोली थीं अरुणा

अरुणा ने बताया था कि कुकू कोहली की पहली पत्नी के निधन के बाद ही वह इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात कर पाईं। इससे पहले वह हमेशा पत्रकारों और लोगों से इस विषय पर सवाल न करने की अपील करती थीं।

उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को उनके और कुकू के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन वह खुद सार्वजनिक तौर पर इस बारे में बात नहीं करती थीं। उनके लिए परिवार की भावनाओं का सम्मान करना ज्यादा जरूरी था।

इस तरह अरुणा ईरानी और कुकू कोहली का रिश्ता लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहा। दोनों की कहानी में प्यार के साथ कई मुश्किल फैसले और सामाजिक परिस्थितियां भी जुड़ी थीं, जिन्हें अरुणा ने सालों बाद खुद अपनी जुबानी दुनिया के सामने रखा।