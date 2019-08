Arun Jaitley death News Bollywood Stars Reaction: बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता और पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली लंबी ने आज दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अरूण जेटली के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व वित्तमंत्री के निधन पर राजनेता, आम जनता से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टार्स बीजेपी के कद्दावर नेता को भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहे हैं।

सिंगर अदनानी सामी ने अरुण जेटली को श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए ट्विटर पर लिखा- ‘अरुण जेटली जी के गुजरने की खबर को सुनकर दुख हुआ। वह एक अच्छे इंसान थे। उनकी आत्मा को शांति मिले।’ वहीं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने लिखा- ‘देश एक अन्य महान नेता खो दिया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं।’

Nation loses another great leader.Our thoughts and prayers are with his family.#ArunJaitley pic.twitter.com/RXGw1bWDLP — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 24, 2019

वहीं अनिल कपूर ने भी वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा- करीब 20 साल पहले अरुण जेटली जी से मुलाकात हुई थी। उनके निधन से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। हम उन्हें बेशक मिस करेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।

Met Shri #ArunJaitley Ji almost 20 years back for the first time & have been his admirer ever since.

His demise is a huge loss for our nation.

Will be truly missed.

My heartfelt condolences to the family. pic.twitter.com/XsBXwQnpj0 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) August 24, 2019

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने लिखा- देश ने एक महान नेता खो दिया। आप याद किये जाएंगे, अरुण जेटली जी। परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। ऊं शांति।

The nation loses a great leader… You will be missed, #ArunJaitley ji… Thoughts and prayers with the family… ॐ शांति pic.twitter.com/yfvKIWWJey

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 24, 2019

leadership & wisdom. Prayers with his family, friends & supporters. May they find the strength in these difficult times. Your absence will be truly missed. May his soul rest in peace. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) August 24, 2019

एक्टर और पूर्व बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं- लीडरशिप और बुद्धिमत्ता। आपके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी में ताकत दे। आपकी कमी हमेशा महसूस होगी।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली लंबे वक्त से बीमार थे। 24 अगस्त यानि आज उन्होंने 12.07 बजे एम्स में आखिरी सांस ली। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता महाराज किशन जेटली पेशे से एक वकील थे। अरुण जेटली की पत्नी का नाम संगीता है। दोनों के दो बच्चे रोहन और सोनाली हैं। जेटली के दोनों बच्चे भी पेशे से वकील हैं।

