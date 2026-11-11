भारत की एक पूरी पीढ़ी के लिए अभिनेता अरुण गोविल, भगवान राम का चेहरा रहे हैं। उन्होंने रामानंद सागर के मशहूर टीवी शो ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाया था। यह शो 1987 में टेलीकास्ट हुआ। शो ने अरुण गोविल को घर-घर में पहचान दिलाई और उन्हें हमेशा के लिए भगवान राम की छवि से जोड़ दिया।

हालांकि अभिनेता ने इस छवि से बाहर निकलकर अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश की, लेकिन टाइपकास्टिंग के चलते उन्हें बार-बार पौराणिक किरदारों की ओर लौटना पड़ा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1997 में आई फिल्म ‘लव कुश’ है। इस पिक्चर में उन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था।

लक्ष्मण बनने को तैयार नहीं थे अरुण

हाल ही में एक इंटरव्यू में दिग्गज अभिनेता ने खुलासा किया कि वह कभी यह फिल्म करना ही नहीं चाहते थे। इसकी वजह थी कि भगवान राम का यादगार किरदार निभाने के बाद उन्हें लक्ष्मण की भूमिका निभाना सही नहीं लग रहा था। अरुण का मानना है कि फिल्म की गलत कास्टिंग भी इसके फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह थी।

अरुण गोविल ने वैराइटी इंडिया (Variety India) को दिए इंटरव्यू में बताया, ‘फिल्म लव कुश में जीतेंद्र को राम का किरदार निभाना था और मेकर्स मुझे लक्ष्मण बनाना चाहते थे। मैंने प्रोड्यूसर से साफ कह दिया था कि मुझे लक्ष्मण का किरदार मत दीजिए, यह सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्हें मैं ही चाहिए था। आखिरकार मैंने कहा कि ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। फिल्म एक दिन भी नहीं चल पाई। आज उस फिल्म के बारे में कोई जानता तक नहीं है।’

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दिलीप कनिकरिया ने देवयंक आर्ट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसका निर्देशन वी. मधुसूदन राव ने किया था। फिल्म में जीतेंद्र भगवान राम, जया प्रदा माता सीता, अरुण गोविल लक्ष्मण, दारा सिंह हनुमान और प्राण महर्षि वाल्मीकि के किरदार में नजर आए थे। बड़े बजट में बनी यह फिल्म 25 जुलाई 1997 को रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म महज 43 लाख रुपये की कमाई कर पाई थी।

लोग आज भी कहते हैं रामजी

अरुण गोविल का मानना है कि ‘रामायण’ टीवी शो की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण आज भी ज्यादातर लोग उनमें भगवान राम की छवि देखते हैं। उन्होंने बताया कि लोग उन्हें उनके असली नाम से नहीं, बल्कि ‘रामजी’ कहकर बुलाते हैं।

अभिनेता ने कहा, ‘आज भी लोग मुझमें भगवान राम को देखते हैं। वे मुझे रामजी कहते हैं, अरुण गोविल नहीं। आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र (मेरठ) में लोग मुझे रामजी कहकर ही बुलाते हैं। वे इस सोच के साथ मेरे पास आते हैं कि आप रामजी हैं, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में भी मैं जिससे मिलता हूं, उसे लगता है कि हम आपके पास आए हैं, तो अब हमारा काम जरूर हो जाएगा।’

‘रामायण’ में तीसरी बार आए नजर

दिग्गज अभिनेता इस साल तीसरी बार वाल्मीकि की ‘रामायण’ की दुनिया में लौटे है। इस बार वह नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम के पिता राजा दशरथ के किरदार में नजर आए हैं।

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फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में दिखे। ‘रामायण पार्ट 1’ फिलहाल सिनेमाघरों में चल रही है और रिलीज के महज पांच दिनों में दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इसका पार्ट 2, साल 2028 में आएगा।