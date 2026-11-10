इस वक्त ‘रामायण’ फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म में रणबीर कपूर ने भगवान राम की भूमिका निभाई है और 80 के दशक में रामानंद सागर की ‘रामायण’ में श्रीराम बने अभिनेता अरुण गोविल राजा दशरथ बने हैं। मगर वो पहले इस किरदार के लिए राजी नहीं थे, निर्देशक नितेश तिवारी की जिद पर उन्होंने फिल्म को हां कहा था।

हाल ही में वैरायटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बताया कि उन्होंने पहले इस भूमिका को करने से मना कर दिया था, लेकिन निर्देशक के बार-बार कहने पर वह राजी हुए।

अरुण गोविल ने कहा, “अगर मुझे लगता कि यह सही नहीं है, तो मैं यह भूमिका नहीं करता। सच कहूं तो शुरुआत में मैं यह रोल नहीं करना चाहता था। लेकिन निर्देशक नितेश तिवारी इस बात पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि हमारी रामायण और इस नई रामायण के बीच कोई जुड़ाव हो।”

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फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार की तुलना अरुण गोविल से कर रहे हैं। कुछ लोग इस तुलना में रणबीर के अभिनय को पसंद नहीं कर रहे हैं। इस पर अरुण गोविल ने कहा, “शायद इसकी वजह यह भी है कि भगवान राम के रूप में मेरा अभिनय लोगों के दिलों और दिमाग में आज भी जिंदा है। कोई दूसरा राम नहीं देखना चाहता। आप जानते हैं कि मेरी रामायण आज भी किसी न किसी चैनल पर चलती रहती है। आज भी उत्तर और मध्य भारत में जब मेले और तमाशे होते हैं और भगवान राम की तस्वीरें बिकती हैं, तो उन पर मेरा चेहरा होता है। इसलिए मेरे लिए किसी दूसरे अभिनेता के भगवान राम के किरदार पर बात करना सही नहीं लगता।”

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‘रामायण: पार्ट 1’ रिलीज से पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी और 10 नवंबर तक यानी 5 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 663.90 करोड़ की कमाई कर ली है। भारत में भी फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…