एक्ट्रेस प्रियंका और उनके पति अमेरिकी सिंगर निक जोनस पर विवादास्पद लेख को द कट नाम की वेबसाइट ने अब डिलीट कर दिया है। इस लेख के सामने आने के बाद बहुत सारी सेलिब्रिटीज और फैंस ने इसकी तीखी आलोचना की थी। बहुत सारे लोगों ने इस लेख को ‘नस्लीय और महिला विरोधी’ भी करार दिया। यह लेख ‘द कट’ वेबसाइट पर पत्रकार मारिया स्मिथ ने लिखा है। इस लेख में दावा किया गया है कि निक जोनास ‘अपनी इच्छा के विरुद्ध इस चालबाजी से भरे संबंध में हैं।’लेख के एक हिस्से में कहा गया है कि निक सिर्फ प्रेम प्रंसग चाहते थे लेकिन इसके बदले हॉलीवुड में हाल में कदम रखने वाली प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें आजीवन कारावास दे दिया।

पत्रकार ने प्रियंका को ‘ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट’ भी करार दिया। लेख की आलोचना होने के बाद पहले तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया, बाद में पूरा लेख ही हटा लिया गया। वेबसाइट पर प्रकाशित एडिटर के नोट के मुताबिक, एडिटोरियल रिव्यू में यह पाया गया कि लेख मानकों के मुताबिक नहीं है इसलिए इसे हटाते हुए माफी मांगते हैं। वहीं, निक जोनस के भाई जॉ जोनास और उनकी मंगेतर सोफी टर्नर ने भी वेबसाइट पर छपे लेख जमकर आलोचना की। एक्ट्रेस सोफी टर्नर ने इस लेख को बेहद गलत बताया। वहीं, जॉ जोनस ने कहा कि इस लेख के लिए ‘द कट’ को शर्मिंदा होना चाहिए। इसके अलावा, एक्ट्रेस सोनम कपूर और सिंगर सोना महापात्रा भी प्रियंका के समर्थन में उतर गईं।

पहले जो लेख प्रकाशित हुआ, उसमें लिखा है, ‘मेरी राय में प्रियंका आधुनिक वक्त की स्कैम आर्टिस्ट हैं। जी हां, यह बिलकुल सही है। निक जोनस बीते शनिवार 1 दिसंबर को अपनी मर्जी के खिलाफ एक धोखाधड़ी वाले रिश्ते से जुड़े हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूं?’ लेख में प्रियंका और निक की शाही शादी पर भी सवाल उठाए गए। आरोप लगाया गया कि दोनों पैसे के लिए अपने प्रेम के चलते इसे पाने के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। लेख के मुताबि,क प्रियंका और निक सेलिब्रिटीज के उन तौर तरीकों को अपना रहे हैं, जिनमें वे पैसों के लिए शादी या बच्चों की तस्वीरें मैगजीनों को बेचते हैं।

This is wildly inappropriate and totally disgusting. Very disappointed that The Cut would give anyone a platform to spew such bullshit. https://t.co/iYKaifKJP6 — Sophie Turner (@SophieT) December 5, 2018

For a publication that “shows women’s what they are made of” @TheCut has a lot to answer for . The article on @priyankachopra was sexist , racist and disgusting. Also it’s written by a woman which is so sad. It reeks of envy and bitterness. @mRiah shame on you! https://t.co/bmbbX7LrAT — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) December 5, 2018

Depressed with the state of the world & current affairs? Here’s some good ol’ fashioned puerile filth published by @TheCut 2 add some pointless venom 2 ur day. Also someone invite @mRiah to an Indian wedding Might assuage some of her misguided angst! #yellowjournalism https://t.co/3q8cPMElrp — Swara Bhasker (@ReallySwara) December 5, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App