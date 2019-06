Article 15 Movie Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आयुष्मान एक आईपीएस अफसर की भूमिका में हैं। आयुष्मान की अदाकारी का जलवा इस बार भी दर्शकों को बहुत पसंद आया है। ऐसे में दर्शकों की नजर में आयुष्मान इस बार भी बेहतरीन अदकार साबित हुए हैं। फिल्म ने ओपनिंग डे पर उम्मीद से ज्यादा कमाई की है।

माना जा रहा था कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 5 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। वहीं फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा कमाई की। जी हां, शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन रहा- 5.02 करोड़ रुपए। ऐसे में अब शनिवार को फिल्म की कमाई का क्या हाल रहा यह जानना काफी दिलचस्प है। क्योंकि आयुष्मन की फिल्म के आगे चुनौती के रूप में ‘कबीर सिंह’ भी खड़ी है।

21 जून को सिनेमाघरों में आई कबीर सिंह ने यूथ के दिलों में खास जगह बनाई है। शाहिद की अदाकारी की चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। फिल्म को लेकर हालांकि मतभेद जरूर हैं। जिसमें जेंडर को बीच में लाया जा रहा है और मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। इसका सीधा फायदा शाहिद की इस फिल्म को मिल रहा है।

अब इस सिचुएशन में सीधी साधी बिना मसाले वाली फिल्म ‘आर्टिकल 15’ कैसे सरवाइव करेगी। अगर कर पाएगी तो कितना कमा लेगी। इस बारे में जानने के लिए सभी की नजरें इस तरफ हैं।

#Article15 has a decent Day 1… Gathered speed towards evening shows, after a dull start in the morning… Should witness an upward trend/substantial growth on Day 2… Metros are driving the biz and high-end multiplexes will contribute largely… Fri ₹ 5.02 cr. India biz.

