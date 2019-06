Salman Khan Sister Arpita Khan: सलमान खान की बहन अर्पिता खान और अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जार्जिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है। इस वीडियो में अर्पिता खान अपनी होने वाली भाभी को दुपट्टा सही करने के लिए कह रही हैं। रविवार को बाबा सिद्दीकी ने हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड सितारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। बाबा सिद्दीकी की पार्टी में सलमान खान अपने पिता सलीम खान, भाई अरबाज और सोहेल, बहन अर्पिता और आयुष शर्मा संग पहुंचे थे। सलमान के साथ अरबाज की गर्लफ्रेंड जार्जिया ने भी शिरकत की थी।

स्पॉटबाय ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। स्पॉटबाय के मुताबिक, अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जार्जिया को सलमान की बहन अर्पिता अपना दुपट्टी ठीक करने को कह रही हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि जॉर्जिया अरबाज संग खड़ी हैं और अर्पिता से बातें कर रही हैं। तभी अर्पिता उन्हें अपने पास बुलाती हैं और कान में कुछ कहती हैं।

हालांकि वीडियो में साफ नहीं है कि आखिर अर्पिता ने जॉर्जिया के कान में क्या कहा? लेकिन अर्पिता की बात सुनते ही जार्जिया अपना दुपट्टा ठीक करने लगती हैं। जब दुपट्टी सही नहीं होता है तो वह बात करते हुए पीछे की ओर मुड़ जाती हैं और अरबाज उन्हें कवर कर लेते हैं। कुछ ही देर में जॉर्जिया ने जो दुपट्टा पिन से टक किया था वह पूरा खोलकर कैरी किये नजर आती हैं।

#Giorgia takes her duppatta ahead on @khanarpita‘s request at #BabaSiddiqueIftaar2019! pic.twitter.com/VXuUJDMEAV

— SpotboyE (@Spotboye) June 3, 2019