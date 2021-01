रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुए कथित वॉट्सएप चैट्स के लीक हो जाने पर हंगामा मचा हुआ है। इसके स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं और अर्नब गोस्वामी की आलोचना भी हो रही है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस के यूथ विंग की तरफ़ से महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। दरअसल ये वॉट्सएप चैट्स रिपब्लिक टीवी सहित कई चैनलों पर लगे टीआरपी स्कैम मामले में दायर की गई सप्लीमेंटरी चार्जशीट का हिस्सा हैं।

अर्नब गोस्वामी के वॉट्सएप चैट्स लीक मामले पर ही तंज कसते हुए बॉलीवुड एक्टर अश्विन मुशरान ने ट्विटर पर लिखा कि अगर अर्नब गोस्वामी ने अपने चैट में एक ग्राम गांजे का जिक्र किया होता तो अभी तक वो जेल में होते। उन्होंने लिखा, ‘अगर सिर्फ अर्नब के वॉट्सएप मैसेज में 1 ग्राम गांजा का ज़िक्र होता तो अभी तक वो जेल में होते। भाग्यवश.. इन चैट्स में सिर्फ़ सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं।’

आपको बता दें कि बॉलीवुड ड्रग्स मामले को अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने जोर शोर से उठाया और इससे संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबचिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। उनके घर से कुछ ग्राम गांजा की बरामदगी हुई थी और दोनों ने गांजा इस्तेमाल करने की बात भी कबूली थी।

Only if Arnab’s WhatsApp messages mentioned 1 gm of weed, he’d be in jail now… Luckily it’s only sensitive government and national security information so nothing to worry about

