अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले, जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का उन पर आरोप है, को लेकर बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर अलीबाग पुलिस स्टेशन ले जाया गया जिसके बाद अर्नब गोस्वामी को बाकी दो आरोपियों फिरोज़ शेख़ और नितेश शारदा के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अर्नब और अन्य दोनों आरोपियों ने बंबई उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी को ‘अवैध’ बताते हुए अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने की अपील की थी। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई लेकिन अर्नब को किसी तरह की राहत नहीं मिली और अदालत का फैसला 9 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। अब अर्नब गोस्वामी को मुंबई के अलीबाग से आज सुबह तलोजा जेल ले जाया गया है और इसकी जानकारी रिपब्लिक नेटवर्क ने दी है। ट्विटर पर अर्नब का एक वीडियो शेयर करते हुए रिपब्लिक नेटवर्क ने लिखा, ‘मेरी ज़िंदगी ख़तरे मे है, मुझे अपने वकीलों से बात नहीं करने दी जा रही और आज सुबह मुझे पिटा गया- पुलिस द्वारा तलोजा जेल ले जाते हुए अर्नब गोस्वामी। अपनी आवाज़ उठाएं!!’

रिपब्लिक की तरफ से अर्नब गोस्वामी का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो पुलिस वैन में बैठे नज़र आए हैं। वैन के अंदर से ही रिपब्लिक के पत्रकारों से बात करते हुए अर्नब ने कहा, ‘मेरी ज़िन्दगी ख़तरे में है, मुझे मेरे वकील से बात नहीं करने दी जा रही। आज सुबह मुझे धक्का दिया गया और पिटा गया। 6 बजे उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि तुम्हें तुम्हारे वकीलों से बात करने की इजाजत नहीं है। प्लीज़ देश के लोगों को बताइए कि मेरी ज़िन्दगी ख़तरे में है।’

