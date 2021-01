रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के कथित वॉट्सऐप चैट लीक होने से पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है। लोग उन्हें लेकर तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल ये चैट्स बार्क यानि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की हैं जो टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस के 3,600 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा हैं।

इन वॉट्सऐप चैट्स के लीक होने से अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है क्योंकि उन पर टीआरपी में हेरफेर को लेकर किए गए आरोप सच साबित होते दिख रहे हैं। इसी बात को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल रशीद खान (KRK) ने अर्नब गोस्वामी को कहा है कि अगर वो यूपी पुलिस की सुरक्षा के घेरे में हैं तो उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अर्नब गोस्वामी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में हैं तो उन्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वहां गाड़ी बहुत जल्दी पलटती है।’

आपको बता दें कि पिछले साल कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। यूपी पुलिस ने कहा था कि जब विकास को कानपुर लाया जा रहा था तब गाड़ी अचानक से रास्ते में पलट गई और विकास ने भागने की कोशिश की जिसके बाद उसे मार दिया गया। इस घटना के बाद भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें कथित गाड़ी पलटने के बाद आरोपी को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार गिराया। इसी बात को लेकर बॉलीवुड एक्टर ने अर्नब गोस्वामी मामले में ये बात कही।

#ArnabGoswami should be more careful, if he is under UP police protection. Because Wahan Gaadi Bahut Jaldi Palat Jaati Hai!

— KRK (@kamaalrkhan) January 17, 2021