मुंबई पुलिस ने पिछले सप्ताह बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाया था। हाल ही में अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में स्थानांतरित किया गया। पुलिस वैन में जेल जाते वक्त अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक के पत्रकारों को वैन के अंदर से ही बताया कि उन्हें पिटा गया है और उनकी जान को खतरा है।

उनके इस बात पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने चुटकी लेते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट किया है। रामगोपाल वर्मा अक्सर अपने विचार ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने लिखा, ‘मुंबई का किंग कौन? वो है मुंबई पुलिस..और यही एक सत्य है।’ उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया तो कुछ लोगों ने उनके ट्वीट पर अपना समर्थन दिया है।

आनंद नाम के एक यूज़र ने लिखा, ‘मैं जानता हूं.. पालघर लिंचिंग के दौरान मैंने कायर पुलिस को देखा था।’ सिद्धार्थ नाम के यूज़र ने लिखा, ‘इसलिए तू गोवा भाग गया क्या?’ सुनील अत्री नाम के एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं, ‘भिकू म्हात्रे को थोड़ी देर के लिए भ्रम हो गया था।’ सोनाजी पोहारे उनके समर्थन में दिखे और ट्वीट किया, ‘केवल मुंबई पुलिस 100 प्रतिशत सही है।’

MUMBAI KA KING KAUN? ..It is MUMBAI POLICE ..This is the only true SATYA https://t.co/FKq5qOjBTd

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 9, 2020