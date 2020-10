रिपब्लिक टीवी सहित दो मराठी चैनलों पर फर्जी टीआरपी बनाने की खबर के बीच ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने तीन चैनलों को विज्ञापन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें लायक आलौद बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि आपके लिए दिल सम्मान से भरा है। इस ट्वीट के बाद जावेद अख्तर ट्रोल के निशाने पर आ गए।

जावेद अख्तर ने राजीव बजाज को योग्य पिता का योग्य पुत्र बताते हुए लिखा, आप को सलाम। मेरा दिल आपके लिए प्रशंसा और सम्मान से भरा है। दम है!! जावेद अख्तर ने आगे लिखा कि आशा है कि वे आपसे सीखेंगे जिन्हें झुकने के लिए कहा गया था लेकिन वे रेंगने लगे हैं। जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, जावेद साहब हाथरस पर बड़ी जल्दी कूद कर आए थे, दिल्ली में एक लड़के को मार दिया गया। राजस्थान में एक पुजारी को मार दिया गया। उसके लिए आपकी आवाज पर ताला क्यों लग गया। खैर भगवान आपको सदबुद्धि दे कि आप सबके लिए एक आवाज बनाए ना कि बस एक के लिए।

वहीं जावेद अख्तर के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए एपी उपाध्याय नाम के यूजर ने लिखा, खुशी है कि वे निडर हैं। और अपने पिता की तरह अपने मन की बात कह देते हैं। याद है जब अमित शाह के सामने जब सब मुंह बंद किए थे तो उनके पिता ने वही कहा जो वे कहना चाहते थे। उनके लिए सम्मान।

Javed sahab Hathras pe badi jaldi kud kr aye the, Delhi me ek ladko mar diya gya Rajasthan me ek Pujari ko mar diya gya uske liye apki awaj pe tala q lag gya, khair bhagwan apko sadbuddhi de ki ap sabke liye ek awaj bane na ki bs ek ke liye — Piyush Kumar Gautam (@piyush_gautam) October 10, 2020

@sanjain71 हैंडल से लिखा गया, इसमें महान क्या है? सभी जानते हैं कि बजाज परिवार का शरद पवार के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्या यह चापलूसी नहीं है? अचंभित हूं कि आपको राजनीतिक दलों और कमीश्नर के अर्नब के पीछे पड़ने में कोई मुद्दा नजर नहीं आता। उस पर तो आपने कोई ट्वीट नहीं किया ??

Glad that he is fearless and speaks his mind like his father. Remember when all others were mum in front of Amit shah only his father could say what he wanted to say. Respect!! — A P Upadhyay (@APUpadhyay8) October 10, 2020

एक यूजर ने लिखा, बजाज ऑटो फैलाता है प्रदूषण, फिर मांगता है सब्सिडी। तू रहेगा चमचे का चमचा। जावेद तू ये बात लिख। इसके साथ ही एक यूजर ने जावेद अख्तर को मौत का सौदागर बताते हुए लिखा, उस इंसान पर गर्व है जिसने अपने स्टाफ को बिना किसी सावधानियों के अपना संयंत्र खोलने के लिए मरने के लिए बाहर फेंक दिया? वाह जावेद भाई, आप तो मौत के सौदागर निकले।

What is great about this? Everyone knows the bajaj family has close ties with Sharad Pawar. Isn’t this chaplusi? Amazed that you don’t find any issue with the political parties and the commissioner hounding Arnab. No tweet from you on that?? Biased/Selective patronage. Uh!! — Sanjay Jain (@sanjain71) October 10, 2020

Proud of a man who threw his staff to die by opening his plant without precautions? Wah Javedbhai, aap to maut ke saudagar nikle. — Jiten Gajaria (@jitengajaria) October 10, 2020

बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने ब्लैकलिस्ट चैनलों को समाज के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि हमारा ब्रांड कभी भी किसी भी ऐसी चीज से जुड़ा नहीं होगा जिनपर संदेह है। और जो हमारे समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ब्रांड्स के निर्माण के व्यसाय में हैं और एक मजबूत ब्रांड की नींव आपके मजबूत व्यसाय पर खड़ी होती है। राजीव ने आगे कहा कि आखिर में इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि मजबूत और ठोस व्यवसाय का उद्देश्य ना सिर्फ अपने व्यसाय में योगदान देना है बल्कि बड़े स्तर पर समाज के लिए भी योगदान करना है।

गौरतलब है कि रिपब्लिक सहित दो और चैनल फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा के खिलाफ टीआरपी में धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शनिवार को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने रिपब्लिक चैनल के सीएफओ को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी के बाद बजाज ऑटो ने यह फैसला लिया है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो