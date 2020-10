Republic TV: सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नई बातें और दावे सामने आ रहे हैं। इसी बीच सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स मामले का सामना कर रहीं रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। सुशांत केस पहले दिन से ही सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम न्यूज़ चैनलों पर लगातार इस मामले पर डिबेट आयोजित की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी अपने चैनल रिपब्लिक टीवी के जरिए लगातार यह दावा कर रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई।

सुशांत केस पर डिबेट के दौरान अर्नब गोस्वामी लगातार अपने प्रतिद्वंदी चैनल पर भी निशाना साध रहे थे और रिया चक्रवर्ती को मंच देने का आरोप लगा रहे थे। इसी बीच अब वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उन पर तीखा हमला किया है और तमाम आरोपों का जवाब दिया है। राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे चैनल पर गोस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा ‘आपने रिया चक्रवर्ती के मेरे इंटरव्यू के लिए लगातार मुझे निशाना बनाया, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी आप बनाना रिपब्लिक चैनल चला रहे हैं…।’

By far, the best thing on Internet. @sardesairajdeep, this is the ultimate TRUTH.

TRP: Television Respect Point

