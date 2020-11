अर्नब गोस्वामी की अग्रिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉलीवुड एक्टर कमाल खान का साथ मिला है। कमाल खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है,’आखिरकार कुणाल कामरा ने सिद्ध कर दिया कि वो एक बहादुर आदमी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया ना तो वो अपने ट्वीट डिलीट करेंगे और ना ही कोई फाइन अदा करेंगे। और मुझे लगता है वो 100% सही हैं। जब अर्नब गोस्वामी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जो वह सोचता है ठीक है, तो फिर कुणाल क्यों नहीं ?’

कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मयंक मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा है,’ चिंता मत करो , बहादुर है तो बहादुरी के लिए अवार्ड भी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से।’ हर्षित शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है,’ना, कुणाल कामरा एक बहादुर आदमी नहीं है। उसने कोर्ट में कुछ दिनों पहले हुआ केस देखा है जिसमें एक रुपए का फाइन हुआ था। अब उसे पता है केस हुआ भी तो उस केस का रेफरेंस देकर आराम से बच जाएगा इसे कानून कहते हैं।’

इंतेखाब आलम नाम के यूजर ने लिखा है,’सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपको अर्नब का चैनल पसंद नहीं है तो उसे मत देखिए। कुणाल कामरा के ट्वीट्स पर भी यही लागू होता है, अगर आपको उनके ट्वीट पसंद नहीं हैं तो उन्हें मत पढ़िए।’ एक अन्य यूजर ने कमाल खान के लिए लिखा है,’ अर्नब के पास बीजेपी है अगर वो जेल जाता है तो, कुणाल के साथ बॉलीवुड और कांग्रेस है। पर आपके पास कौन है ? ना घर का ना घाट का..’

Finally @kunalkamra88 has proved that he is a brave man. He told to Supreme Court that he won’t delete his tweets neither pay any fine. And I think he is 100% right. If #ArnabGoswami is free to say, whatever he thinks right, then, Why not Kunal?

— KRK (@kamaalrkhan) November 15, 2020