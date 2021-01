अभिनेता अर्जुन रामपाल ने गुजरे साल के अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने ड्रग्स केस में अपना नाम आने और एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) द्वारा पूछताछ किए जाने पर कहा है कि कभी भी उन्होंने कानून के विरुद्ध कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ये साल उनके लिए ख़तरनाक और बेचैनी भरा था।

उन्होंने ट्विटर पर 3 पन्नों का अपना अनुभव शेयर किया और लिखा कि ये उनके 2020 की सीख है। उन्होंने लिखा, ‘अब जब हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अपने एक साल के अनुभवों को कलमबद्ध कर रहा हूं जिसने हमें भय, चिंता, बेचैनी, घोटाले, पाखंड, झूठ, सच्चाई, एहसास, ज्ञान, बहादुरी, शक्ति, साहस से भर दिया है। इन भावनाओं में से अधिकांश मैंने खुद महसूस किया है, जैसा कि मैंने चुपचाप सभी को देखा और सबने मुझे अपने भावनाओं से अभिभूत किया है।’

अर्जुन ने सोशल मीडिया के बारे में लिखा, ‘2020 ने यह भी बताया कि यह कितना भ्रामक, विनाशकारी और खतरनाक है। मैं जिस तरह की खबरों से घिरा रहा बावजूद इसके सम्मानजनक और सॉलिड रहने के लिए मैं अपने सभी प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहूंगा।’

Wishing all of you a safe, blessed, healthy and prosperous 2021. 2020 taught us a lot. My learning is attached have a read. Happy new year pic.twitter.com/R9jutbcSES

— arjun rampal (@rampalarjun) January 1, 2021