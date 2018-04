अर्जुन रामपाल के जीजा गिरफ्तार, एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का लगा आरोप

एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल द्वारा बुधवार सुबह बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के जीजा के बारे में गलत खबर चलाए जाने के बाद अर्जुन ने इस पर सफाई दी है। अर्जुन ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- आज मेरी बहन और मेरा नाम एक आर्टिकल में छापा गया। इसने हमें चौंका दिया। रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि श्री अमित गिल की मेरी बहन से शादी हुई थी और वे आज से 7 साल पहले अलग हो गए थे। हमें अच्छा लगेगा कि यदि मीडिया इस मामले में हमारे नामों का जिक्र इसमें नहीं करे। अर्जुन रामपाल ने इसमें किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लिया।

बता दें कि टाइम्स नाऊ ने अपनी एक खबर में मुंबई मिरर के हवाले से लिखा था कि अर्जुन रामपाल के जीजा को मुंबई पुलिस ने एक एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ किए जाने और धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया है। खबर में बताया गया कि अमित गिल ने पीड़ित को उनके घर पर बुलाया था और उसे शराब पिला कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की से अमित ने 18 लाख रुपए उधार लिए हुए थे जो उसने ऊंचे रिटर्न के साथ वापस करने का वादा किया था। अमित ने वह पैसा वापस करने से मना कर दिया और लड़की को धमकी दी कि वह उसकी तस्वीरें लीक कर देगा।

Today, my sisters and my name appeared in an article. This has surprised us. For the record,Mr. Amit Gill WAS married to my sister Komal and they SEPARATED 7 years ago. We would appreciate it if media would abstain from mentioning our names in this matter. Thank you.

— arjun rampal (@rampalarjun) April 4, 2018