सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच अब मशहूर लेखक चेतन भगत का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उनके द्वारा लिखी गई फिल्म ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ में कास्ट किए जाने की अनाउंसमेंट की थी। चेतन भगत ने अपने ट्वीट में सुशांत को टैग करते हुए लिखा था, मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सुशांत, मोहित द्वारा निर्देशित फिल्म हॉफ गर्लफ्रेंड में बतौर लीड रोल नजर आएंगे।’

इस पोस्ट के सामने आते ही अर्जुन कपूर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाने लगा है। एक यूजर ने अर्जुन को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में सुशांत जैसे एक शानदार अभिनेता को नेपोटिज्म के एक बहुत बुरे उत्पाद द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। हम नेपोटिज्म और बॉलीवुड के मजाक को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम सुशांत जैसे और हीरे खो देंगे।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘स्ट्रगलिंग एक्टर्स को टॉप एक्टर बनकर अपनी स्किल्स दिखानी होती है और स्टारकिड्स को सिर्फ अपना वजन घटाकर।’

product of nepotism…we can’t let this fight against nepotism and Bollywood bullies die down because if this does than we are

In half girlfriend sushant an amazing actor was replaced by a pretty bad

वहीं एक अन्य यूजर ने अर्जुन को ट्रोल करते हुए लिखा, ‘ऐसा पहली बार नही हुआ है कि सुशांत के रोल को छीना गया है। इससे पहले कई बार नेपोटिज्म के चलते सुशांत को फिल्म से निकाला गया था। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि सुशांत को भाई-भतीजावाद के चलते कैसा महसूस होता होगा।’

#ArjunKapoor

Not just once, but it has happen many time that #SushantSinghRajput role was taken by others.

Now, I am feeling how sushant had been

going through this Nepotism. pic.twitter.com/iM96UGcReD

— Aayushee (@Aayusheeeeee) June 24, 2020