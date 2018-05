वीडियो: जब बहना का हाथ पकड़ अर्जुन कपूर लाए डांस फ्लोर पर, रणवीर सिंह ने शनाया के माथे पर किया किस

हाल ही में बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक सोनम की शादी की खूब तस्वीरें और वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे। 8 मई को जोरों शोरों से हुई सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी में बड़े बड़े स्टार्स ने शिरकत की। सोनम की रिसेप्शन पार्टी में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स आए। वहीं बहन सोनम की शादी में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने जमकर मस्ती की। रणवीर सिंह कजिन सोनम की शादी के रिसेप्शन में झूम-झूम कर नाचते नजर आए।

सोनम की शादी के काफी वक्त बाद एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो शादी के रिसेप्शन का है जिसमें अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और संजय कपूर की बेटी शनाया नजर आते हैं। दरअसल, वीडियो में शनाया कपूर एक तरफ खड़ी हैं। तभी भाई अर्जुन कपूर उनके पास आते हैं। अर्जुन शनाया का हाथ पकड़ कर उन्हें डांस फ्लोर पर लेकर जाते हैं। अर्जुन इस दौरान पहले से डांस कर रहे रणवीर को कान में कुछ कहते हैं।

इसके बाद रणवीर शनाया का हाथ पकड़ कर उन्हें डांस कराने लगते हैं। शनाया इस बीच शर्माने लगती हैं। इसके बाद वह रणवीर के कान में कुछ कह कर जाने लगती हैं तभी रणवीर उनके माथे पर किस करते हैं। सोनम की शादी में एंज्वॉय करते कजिन्स का ये वीडियो बहुत क्यूट लगता है। अर्जुन कपूर ने इस वीडियो को लेकर बताया कि शनाया रणवीर से मिलना चाहती थीं। इसलिए वह शनाया को ऐसे रणवीर से मिलाने ले गए थे।

