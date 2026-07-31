अर्जुन कपूर ने खुलकर बताया है कि पिछले कुछ सालों में फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और काम को लेकर उनकी सोच पूरी तरह बदल गई है। उनका कहना है कि उनकी सबसे बड़ी जीत सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनना है।

एसक्वायर को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा कि अब वह फिल्मों के लिए या लोगों को प्रभावित करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते। अब फिटनेस उनके लिए खुद की सेहत, नियमित दिनचर्या और आत्म-देखभाल का हिस्सा बन गई है।

दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया

अर्जुन ने बताया कि पहले वह अपनी फिटनेस की तुलना दूसरों से करते थे और फिल्मों की डेडलाइन के हिसाब से वजन कम करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा, “मुझे हमेशा पता था कि मेहनत कैसे करनी है, लेकिन मेरा शरीर अलग तरह से काम करता है। जो काम कोई तीन महीने में कर लेता है, उसमें मुझे छह महीने लग सकते हैं। एक समय बाद मैंने तय किया कि अब दूसरों की टाइमलाइन से खुद की तुलना नहीं करूंगा और पूरी प्रक्रिया का आनंद लूंगा।”

उन्होंने कहा कि पहले उनके मन में यही चलता रहता था कि “तीन महीने बाद फिल्म शुरू होगी, तब तक मुझे सबसे फिट दिखना है।” इस दबाव की वजह से फिटनेस का मजा खत्म हो जाता था और शरीर भी साथ नहीं देता था।

70 किलो वजन घटाने के बाद भी फिर बढ़ा वजन

अर्जुन ने बताया कि उन्होंने पहले 50 किलो वजन कम किया, फिर 20 किलो और घटाया। लेकिन बाद में दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव में उनका वजन फिर बढ़ गया।

उन्होंने कहा, “इस तरह का दबाव आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थका देता है। इस साल पहली बार मैंने किसी लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए फिटनेस पर ध्यान दिया और इसी ने सबसे बड़ा बदलाव लाया।”

सुबह की एक्सरसाइज और तय दिनचर्या ने बदली जिंदगी

अर्जुन ने कहा कि पहले उनकी जिंदगी में कोई तय रूटीन नहीं था। देर से सोना, देर से उठना और अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ करना धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाने लगा।

उन्होंने कहा, “सबसे पहला बदलाव मैंने यह किया कि सुबह वर्कआउट शुरू किया। मैं रात में देर तक जागने वाला और बहुत सोचने वाला इंसान हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज करने से मेरे दिन में अनुशासन आया। अब मीटिंग और बाकी कामों से पहले वर्कआउट करता हूं, जिससे पूरे दिन बेहतर महसूस करता हूं।”

थेरेपी अब मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है

अर्जुन ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी ने उनकी काफी मदद की है। उन्होंने कहा, “थेरेपी अब मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है, जिसे मैं कभी मिस नहीं करता।”

उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें अकेले समय बिताने से डर नहीं लगता। वह दोस्तों और बहन के साथ समय बिताने के साथ-साथ खुद के साथ भी सहज महसूस करते हैं।

अब काम नहीं, खुद के लिए करते हैं ट्रैवल

अर्जुन ने बताया कि पहले वह छुट्टियां लेने से भी बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम से समय निकालना गलत है। लेकिन अब वह सिर्फ अपने लिए भी यात्रा करते हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में वह दोस्तों और परिवार के साथ एम्स्टर्डम, वियना, वेनिस, लंदन, गोवा, अलीबाग, देहरादून के वाना और हांगकांग जैसी जगहों पर घूमने गए।

16 साल की उम्र में था 150 किलो वजन

अर्जुन कपूर ने पहले भी कई बार बताया है कि मोटापा उनके लिए सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती रही है।

16 साल की उम्र में उनका वजन करीब 150 किलो था। बॉलीवुड में डेब्यू से पहले उन्होंने करीब चार साल की मेहनत से 50 किलो वजन कम किया, लेकिन बाद में इंडस्ट्री के दबाव और बॉडी इमेज की वजह से उनका वजन फिर बढ़ गया।

उन्होंने पहले एक कार्यक्रम में कहा था, “50 किलो वजन कम करने में मुझे चार साल लगे। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक लड़ाई भी थी।”

उन्होंने युवाओं से मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने और जरूरत पड़ने पर थेरेपी लेने की भी अपील की। अर्जुन का कहना है कि इंडस्ट्री में हमेशा खुद को साबित करने और प्रासंगिक बने रहने का दबाव रहता है। कई बार इंसान अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना पड़ता है। उनके मुताबिक, यह अनुभव सिर्फ उनका नहीं, बल्कि कई लोगों का होता है।