लॉक अप 2 के जजमेंट डे पर एक्टर अर्जुन कपूर देखने मिलेंगे, प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें एक्टर को लॉक अप के सभी कंटेस्टेंट्स के साथ मजाक मस्ती करते देखा गया। इसी बीच अर्जुन कपूर ने शो की कंटेस्टेंट पामेला सेरेना को मजाकिया अंदाज में प्रपोज कर डाला।

इसके बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल होने लगा। अर्जुन कपूर ने पामेला के बारे में बात करते हुए आकांक्षा से कहा कि उनकी और अर्जुन की पसंद काफी मिलती जुलती है क्योंकि दोनों को लड़कियां पसंद हैं।

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लॉक अप 2 का नया प्रोमो सामने आ चुका है, फराह खान, रितेश देशमुख के अलावा इस बार जनता की आवाज बन कर अर्जुन कपूर शो में दिखाई देंगे। अर्जुन यहां सभी कंटेस्टेंट्स के लिए नए टैग लेकर आए और उसी बीच पामेला के बारे में बात करते हुए अर्जुन ने कहा कि घर में कलेश तो बहुत हो रहे हैं लेकिन उन्हें वो कलेशी कॉर्नर काफी पसंद आया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये कह दिया कि ‘मैं तैयार हूं, छोकरा अभी जवान है शादी के लिए।’ ये सुनते ही पामेला काफी शर्माती दिखाई दी।

Arjun Kapoor ko janta pasand nhi karti

Firbhi arjun ko jo janta ki aavaj banenge pic.twitter.com/HwQkbdLMV3 — Anni (@anni_ofc) July 16, 2026

अर्जुन कपूर ने आकांक्षा चमोला से बात करते हुए कहा कि ‘मेरे और आपके टेस्ट सेम हैं, मुझे भी लड़कियां बहुत पसंद हैं।’ इसके बाद वो सभी घरवालों को नए टैग देने का टास्क लेकर लाए। अर्जुन कपूर का पामेला के साथ का ये फन बैंटर दर्शकों को काफी पसंद आया। सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर चर्चा बढ़ गई।

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यूजर्स एक्टर की इस बात पर अपने मजेदार रिएक्शन देते नजर आए। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने पामेला और अर्जुन के मजाक पर चुटकियां ली तो वहीं कई यूजर्स नें शो में जनता की आवाज के तौर पर अर्जुन कपूर को नापसंद भी किया।

बता दें कि लॉक अप 2 में इस हफ्ते एक और टर्मिनेशन होने वाला है। इससे पहले एक मिड वीक टर्मिनेशन हुआ था, जिसमें माधुरी ग्रोवर शो से आउट हो गई थीं और आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया था। इस हफ्ते उनकी शो में वापसी हो जाएगी।

शो में शुरूआत से श्रेया कालरा काफी सुर्खियों में रही हैं और शिल्पा शिंदे के आने के बाद उन दोनों के बारे में चर्चा अक्सर बनी रहती है। शो में उनके अलावा हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी, राम कपूर, धीरज धूपर, वरुण यादव, सूफी मोतीवाला दिखाई दे रहे हैं।