बॉलीवुड की कुछ स्टार डॉटर्स इन दिनों खासा चर्चा में हैं। जब बात स्टार्स डॉटर्स की आती है तो बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर का नाम सबसे ऊपर आता है। श्रीदेवी के निधन के बाद से अर्जुन कपूर अपनी सौतेली बहनों खुशी और जाह्नवी की भी फ्रिक करने लगे हैं। यही कारण है कि जब जाह्नवी कपूर पर भद्दे कमेंट्स करने वाले ट्रोर्ल्स पर खबर बनीं तो अर्जुन कपूर भड़क उठे और उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नाराजगी जाहिर की।

अर्जुन कपूर ने बहन जाह्नवी कपूर पर भद्दे कमेंट्स करने वाले ट्रोर्ल्स की खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा, बड़े न्यूजपेपर की वेब टीम की इस न्यूज स्टोरी पर ट्रोर्ल्स कमेंट लिखें, स्लो क्लैप इस बात के लिए मीडिया ट्रोर्ल्स को अटेंशन देता है और अंत में ट्रोर्ल्स की जीत हो जाती है। दरअसल अर्जुन कपूर के द्वारा शेयर किए गए आर्टिकल में जाह्नवी कपूर के कपड़ों पर ट्रोर्ल्स की क्या प्रतिक्रियाएं है, यह बताया गया है। अर्जुन कपूर की पोस्ट पर फैन्स कमेंट कर खुशी और जाह्नवी के लिए प्यार को देखकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जिस तरह से आप बहन खुशी और जाह्नवी का बचाव कर रहे हैं आपने लाखों दिलों का दिल जीत लिया। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, बाबा आपने बहुत जल्दी धुलाई कर दी।

2 trolls write a comment n for the web team of a big newspaper it’s a news story… slow clap ridiculous how trolls are given attention by the media & they wait for us to retaliate…the lesser the stories the lesser the trolls win… https://t.co/3Y8pXMTV5d

— Arjun Kapoor (@arjunk26) June 5, 2018