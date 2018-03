फिल्म ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे अर्जुन कपूर और चेतन भगत, देखें तस्वीरें

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर अपनी आने वाली फिल्म ‘हाफ गर्लफ्रेंड’ की शूटिंग के अगले शेड्यूल के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। इससे पहले वह केप टाउन में शूटिंग कर रहे थे, जो कि खत्म हो गई है। इसके बाद अर्जुन ने कुछ दिन आराम किया है और अब वह काम पर वापस आ गए हैं। अर्जुन ने चेतन भगत के साथ तस्वीर खिंचाई है जिसे नॉवल लेखक चेतन भगत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसके बाद अर्जुन ने इस तस्वीर को रीट्वीट भी किया है। अर्जुन ने अपनी एक सोलो फोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की है जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को अपना घर बताया है। गौरतलब है कि यह फिल्म चेतन की किताब हाफ गर्लफ्रेंड पर बन रही है और इसे नाम भी हाफ गर्लफ्रेंड ही दिया गया है। किताब की कहानी के मुताबिक एक मोड़ ऐसा आता है जब हीरो अपनी प्रेमिका को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात लेखक चेतन भगत से होती है।

बता दें कि हाल ही में दिल्ली में फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी और अर्जुन में तनाव का माहौल हो गया था। इसकी वजह बनी अर्जुन की देर रात तक पार्टी करने और उसके चलते शूट पर ठीक से काम नहीं कर पाने की आदत। बता दें कि अर्जुन को पार्टी करने और मस्ती का वक्त बिताने का बहुत शौक है। वह बहुत ही सोशल इंसान हैं और पार्टियों में अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं।

READ ALSO: अर्जुन कपूर की महंगीं पार्टियों से परेशान हुए हाफ गर्लफ्रेंड के डायरेक्टर मोहित सूरी?

Cause that's what the author wrote, it almost seems like he knew he would be part of it while it unfolded…hmmmm… https://t.co/MNt9niVgrc

— Arjun Kapoor (@arjunk26) September 6, 2016