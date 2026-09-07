‘बिग बॉस 20’ में इस बार सोशल मीडिया की दुनिया से भी कई चर्चित चेहरे पहुंचे हैं। इन्हीं में एक नाम अरिश्फा खान का है। हालांकि, आज भले ही अरिश्फा सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने का उनका सफर इंटरनेट से नहीं, बल्कि टेलीविजन से शुरू हुआ था। खास बात यह है कि एक्टिंग की दुनिया में उनकी दिलचस्पी के पीछे उनकी मां की भी बड़ी भूमिका रही है।

अरिश्फा की मां फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटवुमन के तौर पर काम कर चुकी हैं। बचपन में अरिश्फा अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग सेट पर जाया करती थीं। सेट का माहौल और वहां कलाकारों को काम करते देखना धीरे-धीरे उन्हें भी एक्टिंग की तरफ खींचने लगा। यही वह दौर था, जब कैमरे के सामने आने का सपना उनके मन में पैदा हुआ।

9 साल की उम्र में शुरू किया एक्टिंग करियर

अरिश्फा ने बेहद कम उम्र में मनोरंजन की दुनिया में कदम रख दिया था। साल 2012 में उन्हें टीवी शो ‘छल-शह और मात’ में काम करने का मौका मिला। इसके बाद स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ‘एक वीर की अरदास…वीरा’ में छोटी गुंजन के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई।

बाल कलाकार के तौर पर पहचान बनाने के बाद अरिश्फा ने कई टीवी शोज में काम किया। वह ‘जीनी और जूजू’, ‘उतरन’, ‘ये है मोहब्बतें’, ‘गंगा’, ‘मेरी दुर्गा’ जैसे धारावाहिकों का हिस्सा रहीं। साल 2018 में वह ‘पापा बाय चांस’ में भी नजर आई थीं। इसके अलावा उन्होंने ‘क्राइम पेट्रोल’ के एपिसोड और कई टीवी विज्ञापनों में भी काम किया।

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टीवी से सोशल मीडिया तक बदली तस्वीर

टेलीविजन ने अरिश्फा को पहचान जरूर दी, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी लोकप्रियता को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। भारत में TikTok का दौर शुरू हुआ तो अरिश्फा ने भी शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू किया। उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और देखते ही देखते उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार हो गई।

TikTok के बाद उन्होंने इंस्टग्राम और यूट्यूब पर भी अपना कंटेंट जारी रखा। फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट से जुड़े उनके वीडियो और पोस्ट लोगों को पसंद आते रहे। सितंबर 2026 तक उनके इंस्टाग्राम पर 2.9 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं।

इस तरह अरिश्फा ने टीवी की बाल कलाकार से लेकर डिजिटल स्टार तक का सफर तय किया। वह कुछ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें ‘यारा 2’ और ‘तेरी बातें मुलाकातें’ जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

दानिश ज़ेहन की मौत के बाद भी चर्चा में रहा नाम

अरिश्फा की जिंदगी में एक मुश्किल दौर साल 2018 में आया, जब सोशल मीडिया स्टार दानिश ज़ेहन की मौत हो गई थी। दानिश की मौत के बाद अरिश्फा ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए एक भावुक वीडियो शेयर किया था। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगने लगीं।

कुछ लोगों ने अरिश्फा को दानिश की गर्लफ्रेंड तक बताया, लेकिन अभिनेत्री ने इन दावों से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि दानिश उनके लिए भाई जैसा था और दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था।

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बाद में यह मामला दानिश के भाई गुफरान के साथ विवाद तक पहुंच गया। अरिश्फा ने उन पर खुद और अपने परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उन दावों को भी सिरे से खारिज किया था, जिनमें कथित तौर पर उन्हें दानिश की मौत से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अरिश्फा के मुताबिक, इस पूरे विवाद का असर उनके और उनके परिवार पर काफी पड़ा था।

बिग बॉस के लिए पहले भी सामने आया था नाम

दिलचस्प बात यह है कि अरिश्फा का नाम पहली बार बिग बॉस के साथ नहीं जुड़ा है। 2025 में भी ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें ‘बिग बॉस 19’ के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि, वह उस सीजन में शो का हिस्सा नहीं बनीं।

अब एक साल बाद अरिश्फा ने आखिरकार ‘बिग बॉस 20’ के घर में एंट्री कर ली है। उनके लिए यह वापसी खास इसलिए भी है क्योंकि जिस टेलीविजन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उसी माध्यम पर वह अब एक रियलिटी शो में नजर आएंगी।