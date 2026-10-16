Linga Bhairavi Shayana Arati: सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने फैंस को एक बार फिर खुश कर दिया है। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के करीब 7 महीने बाद उन्होंने ईशा के म्यूजिक ग्रुप ‘साउंड्स ऑफ ईशा’ के लिए लिंग भैरवी शयन आरती गाई है। 12 अक्तूबर को इस भक्ति गीत को यूट्यूब पर रिलीज किया गया।

देवी को समर्पित इस भजन में पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर धुन सुनने को मिलती है। यह आरती कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में विराजमान देवी लिंग भैरवी को समर्पित है।

क्या है शयना आरती?

शयना आरती दिन के आखिर में देवी लिंग भैरवी की पूजा के दौरान गाई जाती है। यह आरती रात करीब 8:20 बजे होती है। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस आरती के साथ देवी की दिनभर की पूजा और सेवा पूरी हो जाती है। लिंग भैरवी की दैनिक पूजा में शयना आरती का विशेष महत्व है। अरिजीत सिंह की आवाज में इस आरती को सुनकर लोग भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं।

अरिजीत सिंह ने जनवरी 2026 में फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि वह संगीत से पूरी तरह दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि फिल्मों के लिए नए गाने गाना बंद कर रहे हैं।

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रिटायरमेंट के बाद रिलीज हुए अरिजीत के गाने

रिटायरमेंट के ऐलान के बाद भी अरिजीत के कुछ गाने सामने आए हैं। इनमें महाशिवरात्रि पर रिलीज हुआ भक्ति गीत ‘ओह शिव मेरे’ और शॉर्ट फिल्म ‘इकोज ऑफ अस’ का गाना ‘तेरे संग’ शामिल हैं।

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ में भी उनकी आवाज सुनने को मिली। वहीं, फिल्म ‘आवारापन 2’ के लिए भी अरिजीत ने गाना गाया है। आमिर खान की फिल्म ‘एक दिन’ के टाइटल ट्रैक को भी उन्होंने अपनी आवाज दी है।

इसके साथ ही ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रहे काजी तौकीर के भाई ने फिल्म विंडो के साथ बातचीत में बताया कि अरिजीत और काजी तौकीर दोनों जल्द एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…