नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी मोस्ट अवेटेड रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ‘अवारापन 2’ का टाइटल ट्रैक ‘ये आवारापन’ मंगलवार को रिलीज किया गया। इस गाने के रिलीज होने के बाद ही यह चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर ली है। बता दें कि इसी साल सिंगर ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब इस मामले में उनकी टीम ने रिएक्ट किया है और सभी को इसकी सच्चाई भी बता दी है।

प्लेबैक सिंगिंग में नहीं हुई अरिजीत की वापसी

दरअसल, जैसे ही फिल्म का गाना ऑनलाइन आया, तो लोगों को लगा कि अरिजीत ने अपना रिटायरमेंट का फैसला बदल दिया है और कुछ ही महीनों बाद प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर ली है। हालांकि, सिंगर की टीम ने इन सभी अफवाहों को यह कहकर खत्म कर दिया कि ‘ये आवारापन’ उनकी वापसी नहीं है, बल्कि यह एक पुराना कमिटमेंट है जिसे उन्हें पूरा करना था।

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सिंगर के मैनेजर ने ‘द प्रिंट’ को बताया, “वह बस उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं जो रिटायरमेंट की घोषणा से पहले तय हो गए थे। अरिजीत प्लेबैक सिंगिंग में वापसी नहीं कर रहे हैं। ये पुराने कमिटमेंट्स हैं।” भले ही इस सफाई से अरिजीत के कई फैंस निराश हों, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से ऐसे कुछ और पुराने कमिटमेंट्स का इंतजार करने और सिंगर के आखिरी गानों को एन्जॉय करने का मौका है।

क्या है गाने की खासियत

इस गाने को संगीतकार अमाल मलिक ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल रश्मि-विराग ने लिखे हैं। यह गाना सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले रिलीज हुआ है और इसके जरिए अरिजीत सिंह एक बार फिर मुकेश भट्ट की विशेष फिल्म्स के साथ जुड़े हैं। गौरतलब है कि अरिजीत को बड़ा ब्रेक 2013 की फिल्म ‘आशिकी 2’ के सुपरहिट गाने ‘तुम ही हो’ से मिला था, जिसे भी विशेष फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था।

प्यार, जुदाई और दर्द की कहानी

यह गाना प्यार, जुदाई, खोने के दर्द और अकेलेपन जैसे इमोशनल टॉपिक को दर्शाता है। म्यूजिक वीडियो में इमरान हाशमी अपने मशहूर किरदार शिवम पंडित के रूप में नजर आ रहे हैं। वीडियो में शिवम के दर्द, संघर्ष और भावनात्मक टूटन को दिखाया गया है। इसके बाद कहानी एक जबरदस्त बारिश में फिल्माए गए एक्शन सीक्वेंस की ओर बढ़ती है।

पहली फिल्म बनी थी कल्ट क्लासिक

‘अवारापन’ का पहला भाग 29 जून, 2007 को रिलीज हुआ था। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी और श्रिया सरन मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि रिलीज के समय फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन बाद में इसे दर्शकों के बीच एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग मिली। फिल्म का संगीत, खासकर ‘तो फिर आओ’ आज भी बेहद लोकप्रिय है।

पहली फिल्म की कहानी शिवम पंडित नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की थी, जिसे अपने बॉस की प्रेमिका पर नजर रखने का काम दिया जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह मानव तस्करी का शिकार है, जिसके बाद वह उसकी मदद करने का फैसला करता है।

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