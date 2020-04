जानी मानी पत्रकार अरफ़ा खानम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आरफा हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और खुलकर बातचीत करती हैं। हाल ही में विवादास्पद ट्वीट के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत

(Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) का टि्वटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। रंगोली चंदेल के टि्वटर अकाउंट सस्पेंड होने पर अरफ़ा खानम की तरफ से प्रतिक्रिया आई है।

अरफ़ा खानम ने ट्वीट कर रंगोली चंदेल पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि, ‘किसको-किसको ऐसा लगता है जहरीले ट्विटर हैंडल से रंगोली नहीं खुद कंगना रनौत ट्वीट करती हैं।’ अरफ़ा खानम का ये ट्वीट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरफा के इस ट्वीट पर यूजर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने आरफा को ट्रोल करते हुए लिखा कि, ‘किसको पता हो सकता है कि पीएम मोदी, अमित शाह, योगी भी रंगोली चंदेल के ट्वीटर हैंडल से पोस्ट कर रहे हों। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ इसका मतलब है कि आपका टि्वटर अकाउंट हाफिज सईद चलाता है।’

How many of you think it’s not Rangoli Chandel but Kangna Ranaut herself

tweeting from that poisonous handle ?

— Arfa Khanum Sherwani (@khanumarfa) April 17, 2020