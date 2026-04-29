अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी हाल ही में एक ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड स्कैम का शिकार हो गए, जिसमें उनके लगभग ₹87,000 कट गए। हालांकि, फैमिली व्लॉग Aary Vlogs के एक नए एपिसोड में बताया गया कि उनका पैसा बाद में वापस मिल गया है।

वीडियो में आयुष्मान अपने घर में पुराने टी-शर्ट में घूमते नजर आए, जिस पर उनके भाई आर्यमान ने मज़ाक करते हुए कहा कि अब जब ₹87,000 वापस आ गए हैं तो उन्हें नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। इस पर आयुष्मान ने भी हंसते हुए जवाब दिया, ‘अब खरीद सकता हूं मैं।’

पहले एक एपिसोड में सामने आया था कि आयुष्मान ने एक वेबसाइट पर फ्री ट्रायल के लिए अपने कार्ड डिटेल्स डाले थे, लेकिन बिना जानकारी के पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फीस एक साथ कट गई। परिवार ने इस दौरान हल्के-फुल्के अंदाज़ में उनकी हालत पर मज़ाक भी किया।

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परिवार ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब आयुष्मान के साथ ऐसा हुआ हो, वह पहले भी लगभग ₹80,000 के एक अन्य स्कैम का शिकार हो चुके हैं।

वहीं, फैंस उनके निजी जीवन और गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी को लेकर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, जो इन दिनों अपना घर शिफ्ट कर रही हैं।

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डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट एक ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड स्कैम की घटना पर आधारित है और केवल जानकारी के उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपने कार्ड या बैंकिंग डिटेल्स साझा करने से पहले पूरी तरह सत्यापित करें। किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए अपने बैंक या किसी SEBI-रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।