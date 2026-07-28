अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं। कई बार एक्ट्रेस अपने व्लॉग में देहरादून में बिताए अपने बचपन की यादें शेयर करती हैं, तो कभी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आती हैं।

अब हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्कूल के दिनों का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे याद कर आज भी उन्हें बुरा लगता है। अर्चना ने बताया कि जब वह सिर्फ 6 साल की थीं, तब स्कूल की हेड नन ने उन्हें 10 बार बेंत से मारा था।

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अर्चना पूरन सिंह ने सुनाया किस्सा

फीवर एफएम से बात करते हुए अर्चना से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया था। इस पर उन्होंने कहा, “मैं पहली क्लास में थी, तब मुझे हेड नन के पास ले जाया गया। उनके हाथ में लंबी बेंत थी। उन्होंने मुझे ‘विकेड चाइल्ड’ कहा और मेरे हाथ पर 10 बार बेंत मारी। मैं सिर्फ 6 साल की थी। आज मुझे याद नहीं मेरी गलती क्या थी, लेकिन इतना जरूर याद है कि मुझे बेंत से मारा गया था।”

अर्चना ने आगे बताया कि उनके स्कूल में बच्चों को ‘मुर्गा’ नहीं बनाया जाता था, बल्कि गलियारे में घुटनों के बल बैठने की सजा दी जाती थी। अभिनेत्री ने कहा, “हमारे स्कूल की नन ‘बकरा’ या ‘मुर्गा’ नहीं कहती थीं। वह कहती थीं घुटनों पर बैठो, शरारती बच्चे। इसके बाद हमें क्लास के बाहर घुटनों के बल बैठना पड़ता था। कॉन्वेंट स्कूल में यह बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती थी, क्योंकि हमसे हमेशा अच्छे बच्चे बनने की उम्मीद की जाती थी। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद था, लेकिन वहां के नियम अलग थे।”

स्कूल में टॉपर थीं अर्चना पूरन सिंह

इसी बातचीत में अर्चना ने बताया कि वह पढ़ाई में टॉपर थीं, लेकिन काफी शरारती भी थीं। जब उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला किया तो उनके टीचर्स काफी निराश हो गए थे। उन्होंने कहा, “मैं टॉपर थी, हमेशा आगे की बेंच पर बैठती थी, लेकिन बहुत शरारती भी थी। मेरे टीचर्स कहते थे कि तुम अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही हो। बाद में जब मैं एक्ट्रेस बनी तो उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि तुम आईएएस या आईएफएस बनोगी, लेकिन तुम एक्ट्रेस बन गई। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।”

देहरादून में बीता अर्चना का बचपन

अर्चना का बचपन देहरादून में बीता। बाद में वह आगे की पढ़ाई करने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में आईं। फिर 18-19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई का रुख किया। बता दें कि कुछ साल पहले उन्होंने फैमिली व्लॉग्स बनाना शुरू किया था, जिसके बाद यूट्यूब पर भी उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। फिलहाल वह इन दिनों अपनी प्राइम वीडियो सीरीज ‘आदर्श बाल विद्यालय’ का प्रमोशन कर रही हैं।

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