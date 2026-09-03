अर्चना पूरन सिंह हाल ही में समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में बतौर पैनलिस्ट नजर आई थीं। शो के दौरान समय ने अर्चना के परिवार को लेकर कुछ मजाक किए थे। इन मजाकों को लेकर अर्चना के कुछ फैंस नाराज हो गए और उन्हें लगा कि ये बातें सही नहीं थीं। अब अर्चना और उनके परिवार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि शो में हुई बातचीत सिर्फ मजाक और हंसी-मजाक का हिस्सा थी और किसी का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था।

यह बात अर्चना के बेटे आर्यमान सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल आरी व्लॉग्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कही। वीडियो में अर्चना अपने बेटे आर्यमान और पति परमीत सेठी के साथ नजर आईं।

आर्यमान ने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक था और समय का मकसद उन्हें या उनके परिवार को दुख पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा, “जब हम व्लॉग बनाते हैं तो घर पर ही रहते हैं। इसलिए यह बात गलत नहीं है। मेरी मां भी हंसकर अपना काम करती हैं।” आर्यमान ने यह भी कहा कि अर्चना और समय के बीच अच्छी दोस्ती है और दोनों अक्सर बात करते हैं।

अर्चना ने कहा- मुझे बुरा नहीं लगा

अर्चना ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर भी बुरा मान जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को मजाक से कोई परेशानी नहीं होती।

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उन्होंने कहा कि जब कपिल शर्मा उनके ऊपर मजाक करते हैं तो उनका मकसद भी उन्हें दुख पहुंचाना नहीं होता। अर्चना ने कहा कि पर्दे के पीछे उनके और कपिल के बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता है और दोनों एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं। समय को लेकर भी अर्चना ने कहा, “मुझे व्यक्तिगत तौर पर किसी भी बात का बुरा नहीं लगा।”

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग उनके परिवार के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अर्चना ने बताया कि वह जानती थीं कि ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ किस तरह का शो है और वह वहां मनोरंजन के लिए गई थीं।

उन्होंने कहा कि शो में कही गई बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक, समय सिर्फ दर्शकों को हंसाना चाहते थे और उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। अर्चना ने साफ कहा कि उन्हें ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में जाने का कोई पछतावा नहीं है।

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समय रैना ने शो में क्या कहा था?

‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में अर्चना पैनलिस्ट थीं, जबकि उनके दोनों बेटे दर्शकों के बीच आगे की लाइन में बैठे थे। इसी दौरान समय ने अर्चना के परिवार को लेकर मजाक किया।

समय ने अर्चना से कहा था कि उन्होंने उनके व्लॉग में देखा है कि उनके पति काम नहीं करते और उनके दोनों बेटे भी बेरोजगार हैं। इस मजाक पर शो में मौजूद दर्शक जोर से हंसने लगे थे।