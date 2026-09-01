हाल ही में अर्चना पूरन सिंह समय रैना के शो में अपने परिवार के साथ पहुंची थीं। उनका परिवार ऑडियंस में बैठा था जबकि अर्चना पैनल का हिस्सा थीं। शो में समय ने उनके पति परमीत शेट्टी और दोनों बेटों पर चुटकी ली। जिसे लेकर कॉमेडियन सुनील पाल ने रिएक्शन दिया है और कहा कि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा।
इस एपिसोड में अर्चना के साथ ओरी, शेरोन वर्मा और निशांत सूरी भी पैनलिस्ट थे। समय रैना ने अर्चना का परिचय देते हुए कहा कि जब वो उन्हें ‘कुछ कुछ होता है’ में मिस ब्रगेंजा बनी थीं, वो उन्हें तब से पसंद करते हैं।
मगर इसके बाद उन्होंने अर्चना के परिवार को रोस्ट करते हुए कहा, “मैंने आपके व्लॉग देखे हैं। न आपके पति काम करते हैं और न ही आपके नल्ले बेटे। आपके घर में तो रिवर्स पितृसत्ता चल रही है। सिर्फ महिलाएं ही काम कर रही हैं।”
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ऑडियंस में बैठे अर्चना के बेटे ये बात सुनकर हंसने लगे, तभी अर्चना ने कहा, “मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फ्रंट रो में मत बैठना। यहां ऐसे फेम नहीं मिलता, यहां बेइज्जती मिलती है।”
सुनील पाल ने दिया रिएक्शन
कॉमेडियन सुनील पाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, “हम तो आपको गुरु मानते हैं, पर लैटेंट में जाकर आपने जो अपने परिवार को भी शामिल किया था, उनका जो अपमान हुआ है, वो आपके फैन लाइक मी, हमसे सहा नहीं गया। जितने भी आपके फैंस हैं, उनको बुरा लगा।”
सुनील पाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “अर्चना जी, पैसे के लिए किसी तरह के प्रलोभन के लिए आपको ऐसी जगह पर जाना रुक जाना चाहिए…” उन्होंने ये भी कहा कि लेटेंट पर उनके बच्चों को नल्ला कहा गया, पति को बेरोजगार कहा गया तो बुरा लगा। सॉरी, लेकिन सच में बुरा लगा।
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बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सुनील पाल ने समय रैना और उनके शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के बारे में कुछ कहा हो। वो इससे पहले भी उनपर जमकर हमला बोल चुके हैं। कपिल शर्मा के शो में दोनों आमने-सामने हुए थे, वहां समय रैना ने सुनील पाल को जमकर रोस्ट किया था। जिसे लेकर उन्होंने कहा था कि कपिल के शो में उन्हें स्टैंडअप कॉमेडी के लिए बुलाया गया था, वो ये नहीं जानते थे कि वहां समय रैना आने वाले हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…