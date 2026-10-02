अर्चना पूरन सिंह करीब दो साल पहले व्लॉगिंग करने लगी थीं। इसके बाद उनके दोनों बेटों ने भी अपने-अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए। अर्चना अक्सर अपने चैनल पर परिवार और निजी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करती हैं। वहीं, उनके बड़े बेटे आर्यमान सेठी भी रोजाना व्लॉग के जरिए अपनी जिंदगी की झलक दिखाते हैं। अब अर्चना के परिवार ने मुंबई के मड आइलैंड में एक और बंगला खरीदा है। हाल ही में एक व्लॉग में परिवार ने अपने नए घर का टूर कराया।

यह नया घर उनके पुराने घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। उनके मुख्य घर में अर्चना, उनके पति परमीत सेठी, दोनों बेटे और उनके पार्टनर्स रहते हैं। अर्चना की मां और परमीत के पिता भी इसी घर में रहते हैं। इसके अलावा, परिवार के पास इसके बगल में एक और घर है, जिसे आर्यमान अपनी मंगेतर योगिता के साथ रहने के लिए तैयार करवा रहे हैं।

नए व्लॉग में परिवार के छह लोगों ने मिलकर नए घर का पूरा टूर कराया। उन्होंने घर के गार्डन में बने गज़ेबो में बैठकर पिकनिक भी की। परमीत ने बताया कि नया घर उनके पुराने घर जितना ही बड़ा और खुला है। दोनों घर बाहर से भी लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं और उनकी बनावट भी मिलती-जुलती है।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

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नए घर में दो मंजिलें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम और किचन है। परिवार का कहना है कि किचन काफी अच्छा है, इसलिए यहां से वे फूड वीडियो भी शूट कर सकते हैं। आर्यमान की मंगेतर योगिता बिहानी ने बताया कि आम परिवार नए घर में फर्नीचर कहां रखना है, यह सोचता है, लेकिन उनके परिवार में सबसे पहले यह सोचा जाता है कि कैमरे कहां लगाए जाएंगे।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

परिवार ने यह भी बताया कि योगिता यहां से अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं और समीक्षा यहां योगा क्लास भी ले सकती हैं। अर्चना ने मजाक में यह भी सुझाव दिया कि घर की तीनों महिलाएं एक कमरे को वॉक-इन क्लोजेट बना सकती हैं।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

घर में तीन बेडरूम हैं और तीनों के साथ अटैच बाथरूम हैं। बड़ी-बड़ी खिड़कियों की वजह से घर में खूब रोशनी आती है। घर के चारों तरफ गार्डन है और उसमें एक गज़ेबो भी बना हुआ है। घर में दो बालकनियां और बड़ी सीढ़ियां भी हैं।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

घर की टैरेस भी काफी बड़ी है। यहां से आसपास की हरियाली का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। परमीत ने टैरेस से दिखने वाले इस नजारे की तुलना गोवा से करते हुए कहा कि यह जगह ‘गोवा से कम नहीं’ है।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

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नया घर खरीदने से पहले परिवार ने मड आइलैंड में कई घर देखे थे। उन्होंने घर तलाशने की अपनी पूरी जर्नी भी व्लॉग के जरिए शेयर की थी।

The entryway to Archana Puran Singh new house. (Photo: Archana Puran Singh/YouTube)

इससे पहले पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में परमीत ने यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर परिवार इसे फुल-टाइम करियर बनाने का फैसला करता है, तो यूट्यूब से फिल्मों और टीवी से होने वाली कुल कमाई के मुकाबले कम से कम तीन गुना ज्यादा कमाई हो सकती है। उन्होंने इस दौर को ‘व्लॉगिंग का युग’ बताया था। परमीत ने यह भी कहा था कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि 90 फीसदी लोग मनोरंजन के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी 10 फीसदी में टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं।