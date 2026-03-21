हिंदी सिनेमा में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी निखरते जाते हैं। रानी मुखर्जी उन्हीं में से एक हैं। करीब 30 साल के अपने करियर में उन्होंने सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दीं, बल्कि हर दौर में अपने किरदारों के जरिए एक अलग पहचान बनाई- कभी ‘बबली गर्ल’, कभी इमोशनल लवर, तो कभी सिस्टम से लड़ती एक मां।

रानी ने 1997 में फिल्म ‘राजा की आएगी बारात’ से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन रानी की स्क्रीन प्रेजेंस ने इंडस्ट्री का ध्यान जरूर खींचा।

उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ‘कुछ-कुछ होता है’ से, जिसमें उन्होंने ‘टीना’ का छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल निभाया। इसी फिल्म ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड दिलाया और वे रातों-रात स्टार बन गईं।

इसके बाद ‘गुलाम’ में आमिर खान के साथ उनकी केमिस्ट्री और गाना ‘आती क्या खंडाला’ काफी पॉपुलर हुआ और फिर शुरू हुआ उनका रोमांटिक हीरोइन वाला गोल्डन दौर।

ऐसे बदली इमेज

2000 के दशक की शुरुआत रानी के करियर का सबसे मजबूत फेज रहा। उन्होंने एक के बाद एक कई यादगार रोमांटिक फिल्में दीं। जिसमें ‘साथिया’ थी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी की खूब तारीफ हुई थी, साथ ही विवेक ओबेरॉय के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। फिर उन्होंने ‘हम तुम’, ‘कभी अलविदा ना कहना’ जैसी फिल्में की। इस दौर में रानी सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि हर बड़े बैनर की पहली पसंद बन गई थीं।

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रानी मुखर्जी ने किया एक्सपेरिमेंट

रानी मुखर्जी ने अपने करियर को सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसे किरदार चुने, जो चुनौतीपूर्ण और अलग थे। उन्होंने ‘ब्लैक’ फिल्म में अंधी और बहरी लड़की का किरदार निभाया। इस रोल को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। फिर उन्होंने ‘बंटी और बबली’ में एक चुलबुली लड़की का किरदार किया। मगर इसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग स्टाइल में कुछ बदलाव किए।

सीरियस रोल कर छाईं रानी मुखर्जी

इसके बाद वो ‘नो वन किल्ड जेसिका’ में तेज-तर्रार पत्रकार के रोल में नजर आईं। इन फिल्मों ने उन्हें एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ-साथ कमर्शियल स्टार भी बना दिया। 2014 में आई ‘मर्दानी’ रानी के करियर का एक और टर्निंग पॉइंट थी। इसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ का किरदार निभाया, जो महिला तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर आधारित था।

फिल्म की सफलता के बाद इसका सीक्वल Mardaani 2 भी आया, जिसने उनकी ‘सीरियस और स्ट्रॉन्ग’ इमेज को और मजबूत किया। इन दिनों रानी इस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर चर्चा में हैं।

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मां के किरदार में इमोशनल गहराई

हाल के वर्षों में रानी ने ऐसे किरदार चुने हैं, जो भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत हैं। उन्होंने Hichki फिल्म में एक ऐसी टीचर का किरदार निभाया जो अपनी कमजोरी को ताकत बनाती है। इसके अलावा उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है Mrs. Chatterjee vs Norway, ये एक मां की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाती है।

इस फिल्म में रानी ने एक ऐसी मां का दर्द दिखाया, जो मजबूर भी है और बेहद मजबूत भीय़ यही उनके करियर का सबसे परिपक्व फेज माना जा रहा है। रानी उन अभिनेत्रियों में हैं, जिन्होंने हर साल फिल्में करने के बजाय चुनिंदा और मजबूत स्क्रिप्ट्स को चुना। यही वजह है कि उनका करियर लंबा और प्रभावशाली रहा।