विश्व संगीत दिवस के मौके पर आज 21 जून को एआर रहमान ने अपने और आशा भोसले के आखिरी गाने की पहली झलक जारी की गई। यह गाना अप्रैल 2026 में आशा भोसले के निधन से पहले रिकॉर्ड किया गया था, इसलिए इसे उनके लंबे और शानदार संगीत सफर की आखिरी रिकॉर्डिंग्स में से एक माना जा रहा है।

इस खास गाने में एआर रहमान और आशा भोसले दोनों ने अपनी आवाज दी है। इसके साथ ही लंदन के ट्रिनिटी लाबन संगीत संस्थान के कुछ कलाकार भी इसमें शामिल हैं, जहां रहमान 2024 से अध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए हैं।

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इस गाने को विदाई के रूप में नहीं, बल्कि आशा भोसले के भारतीय सिनेमा और संगीत जगत में दिए गए बेहतरीन योगदान का जश्न मनाने के तौर पर पेश किया गया है। एआर रहमान ने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आशा जी के जीवित रहते हुई थी और इसका मकसद उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उनके अद्भुत काम और विरासत का सम्मान करना था।

एआर रहमान ने आशा भोसले के लिए क्या लिखा

एआर रहमान ने इस खबर को साझा करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा- ‘विश्व संगीत दिवस के अवसर पर हम एक ऐसी आवाज़ का सम्मान कर रहे हैं, जिसने पीढ़ियों, भाषाओं और सरहदों की सीमाओं को पार कर दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। इस श्रद्धांजलि की शुरुआत उस समय हुई थी, जब आशा भोसले जी हमारे बीच थीं। हमारी इच्छा थी कि वह खुद इस प्रोजेक्ट के जरिए मिलने वाले प्यार और सम्मान को देख पातीं।’

On this World Music Day, we celebrate a voice that has transcended generations, languages, and borders.



This tribute began as a dream while Asha Bhosle ji was still with us. We had hoped she would witness the love and gratitude this project carries.



Around the world, we… pic.twitter.com/hxr3sOFdtI — A.R.Rahman (@arrahman) June 21, 2026

‘काश आशा जी ये गाना सुन पाती’

सिंगर ने आगे लिखा, ‘दुनिया भर में संगीत के महान कलाकारों का जश्न मनाया जाता है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आशा जी जैसी महान गायिका थीं, जिनकी आवाज़ अनगिनत लोगों की यादों और भावनाओं का हिस्सा बन गई। उनकी शानदार विरासत को सम्मान देने के लिए अलग-अलग संगीतकारों, परंपराओं और सुरों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है।’

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अपन बात को पूरा करते हुए एआर रहमान ने कहा, ‘यह हमारी ओर से आशा जी को समर्पित एक छोटा-सा सम्मान है। हम कामना करते हैं कि उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह प्रेरित करता रहे। आज हम इस खास सफर की एक झलक टीजर के रूप में साझा कर रहे हैं। पूरी प्रस्तुति जल्द ही सभी के सामने होगी। उम्मीद है कि आप इसे उसी प्यार और अपनापन देंगे, जिस भावना के साथ इसे तैयार किया गया है।’

एआर रहमान और आशा भोसले के बेमिसाल गाने

एआर रहमान और आशा भोसले की संगीत साझेदारी कई दशकों पुरानी है। दोनों ने साथ मिलकर कई यादगार और सुपरहिट गाने दिए हैं, जिन्होंने सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी चर्चित रचनाओं में रंगीला (1995) के ‘रंगीला रे’ और ‘तन्हा तन्हा’, ताल (1999) का ‘कहीं आग लगे’, लगान (2001) का ‘राधा कैसे न जले’जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं। इन गानों ने दोनों कलाकारों की बेहतरीन जुगलबंदी को अमर बना दि