टीवी एक्ट्रेस अपरा मेहता की शादीशुदा लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही शख्स से दो बार शादी की हो लेकिन उन्हें वो साथ कभी नही मिला जिसकी उन्होंने अपने पार्टनर से उम्मीद की थी।

हालांकि उनका कभी तलाक नही हुआ लेकिन शादी के 23 साल बाद वो दर्शन जरीवाला से अलग हो गई। अब सालों बाद उन्होंने अपनी इसी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक किस्सा साझा किया।

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अपरा मेहता की किस्मत ने नही दिया उनका साथ

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ सीरियल में सविता विरानी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अपरा मेहता ने साल 1980 में एक्टर दर्शन जरीवाला के साथ शादी कर ली थी, उस समय वह दोनों महज 18 और 21 साल के थे। इसके बाद उन्होंने परिवार की इच्छा से पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 1981 में दोबोरा शादी की लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

शादी खत्म होने के बताई वजह

एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान एक्ट्रेस अपरा मेहता ने बताया कि एक दिन अचानक उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए और कभी उनके पास वापस नहीं आए। हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में अपरा मेहता ने दर्शन जरीवाला के साथ अलग होने पर बताया, ‘मैं यूएसए में थी, वो हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। दर्शन में मुझसे कहा कि हमें बात करने की जरूरत है, मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात करनी है। मैं जब वापस आई तो 3 बजे प्लेन से उतरी 5 बजे घर पहुंची और 7 बजे मेरी शिफ्ट थी।’

‘मुझे दर्शन ने कहा कि हमे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, अब मैं तुम्हें पसंद नही करता हूं। तुम मेरी जिंदगी में मिली सबसे बदसूरत औरत हो। मैंने ये सुना और वो अपनी चाय लिए झूले पर बैठे थे और उसके बाद मैं अपने शूट पर चली गई। लंबी फ्लाइट के बाद घर आई थी और शूट पर लंबे लंबे सीन थे।’ एक्ट्रेस ने बताया

बिना तलाक के 23 साल बाद हुए अलग

अपरा ने बताया, ‘मैंने शूट खत्म करके बाद में उस बात को सोचा और खुद से कहा कि उसने ये सब दिल से नही कहा होगा। लेकिन फिर एक दिन वो बस घर छोड़कर चले गए।’ इसके बाद एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि हम दोनों को हम जैसा दूसरा कोई नही मिलेगा। उन्होंने ये भी माना कि वो तभी से अलग रह रही हैं और उनका तलाक नही हुआ।

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माता पिता ने क्यों कराई दूसरी बार शादी

अपरा ने अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा, ‘हमने पहले भागकर शादी कर ली थी, बाद में हम अपने-अपने घर चले गए। मेरे घर पर कॉलेज से लैटर आया कि मैंने लंबे समय से कॉलेज अटैंड ही नहीं किया क्योंकि उस टाइम तो मैं दर्शन के साथ बैठी होती थी।’

‘मेरी मां बहुत सख्त थीं, मेरी पढ़ाई के लिए तो मैंने दर्शन को बताया और मैं उसके घर चली गई। फिर हमारे परिवारों ने आपस में बात की और हमारी शादी दोबारा करवाई।’

आज भी सास और उनके परिवार से अच्छे संबंध

उन्होंने इस बात को भी साझा किया कि उनकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग उनकी सास के साथ थी। वो अपरा को अपनी बेटी की तरह मानती थीं। उन्होंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में दो लोगों को बहुत याद करती हूं, वो मेरे पापा और मेरी सास हैं। अपरा ने बताया कि भले ही वो और दर्शन साथ ना हो लेकिन उनकी भैया-भाभी से आज भी काफी अच्छा रिश्ता है।