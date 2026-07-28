मशहूर टीवी अभिनेत्री अपरा मेहता ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने अभिनेता दर्शन जरीवाला के साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। बाद में परिवार की रजामंदी मिलने पर दोनों ने छह महीने के भीतर दोबारा पूरे रीति-रिवाज से शादी की।

हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में अपरा मेहता ने बताया कि जब उन्होंने शादी का फैसला लिया, तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जबकि दर्शन जरीवाला 21 साल के थे। दोनों उस समय पढ़ाई कर रहे थे।

अपरा ने कहा, “हम पहले घर से भागकर शादी करके आए। उसके बाद मैं अपने घर लौट गई और दर्शन अपने घर चले गए।” उन्होंने बताया कि उस दौरान वह कॉलेज जाने की बजाय अक्सर दर्शन के साथ मिथिबाई कॉलेज के पास स्थित रसराज रेस्टोरेंट में समय बिताती थीं।

उन्होंने कहा, “मैं हर सुबह कॉलेज की जगह दर्शन के साथ रसराज रेस्टोरेंट चली जाती थी। फिर एक दिन कॉलेज से घर पर चिट्ठी आई कि मैं कई दिनों से क्लास में नहीं जा रही हूं। मेरी मां पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त थीं, इसलिए मुझे पता था कि वह इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी।”

जब उन्हें लगा कि अब सच छिप नहीं पाएगा, तो वह दर्शन के घर चली गईं। इसके बाद दोनों परिवारों ने बातचीत की। अपरा ने बताया, “मेरे पिता ने कहा कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हम इस शादी को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हुई, उसे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों दोबारा पूरे रीति-रिवाज से शादी करो।” इसके बाद दोनों ने छह महीने के भीतर दोबारा शादी की।

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शादीशुदा जिंदगी का सपना कभी पूरा नहीं हुआ

अपरा मेहता ने बताया कि उन्होंने शादी के बाद एक साधारण गृहिणी जैसा जीवन जीने का सपना देखा था। उन्होंने कहा, “मैं सोचती थी कि लंबे बाल होंगे, सूती साड़ी पहनूंगी, लंबा मंगलसूत्र, लाल चूड़ियां और सिंदूर लगाऊंगी। हर शाम छह बजे पति के लिए चाय बनाकर उनका इंतजार करूंगी।” लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं हो पाया।

उन्होंने बताया, “शादी के पहले ही महीने से मैंने थिएटर में काम शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं लगातार काम में व्यस्त रही और वैसी जिंदगी कभी नहीं जी सकी, जैसी मैंने सोची थी।”

अपरा मेहता ने अपने और दर्शन जरीवाला के रिश्ते पर भी खुलकर बात की। दोनों साल 2003 से अलग रह रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी यह समझ नहीं आया कि उनका रिश्ता उस मोड़ तक कैसे पहुंचा।

अपरा ने कहा, “लोग कहते हैं कि दो डॉक्टर या दो वकील आसानी से साथ रह सकते हैं क्योंकि वे एक-दूसरे के काम को समझते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक ही पेशे में होने का असर रिश्ते पर कहीं न कहीं जरूर पड़ता है।”

उन्होंने बताया कि दर्शन ने उनसे कभी साफ तौर पर अलग होने की वजह नहीं बताई। हालांकि, एक बार उन्होंने इतना जरूर कहा था, ‘तुमने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी है।’

अपरा ने कहा कि ये बात उन्हें लंबे समय तक समझ नहीं आई। बाद में उनकी बेटी ने उनसे कहा, “अगर आपने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, तो शायद किसी और को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका नहीं मिला।” इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया।

इससे पहले इसी इंटरव्यू में अपरा ने यह भी बताया था कि दर्शन ने एक समय उनसे कहा था कि उनका प्यार खत्म हो गया है और वह उनसे अलग होना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपरा को “सबसे बदसूरत महिला” तक कह दिया था। हालांकि, दोनों ने आज तक तलाक नहीं लिया।

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15 साल की उम्र से कमाना शुरू किया

अपरा मेहता ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 साल की उम्र में दूरदर्शन से पहला भुगतान 125 रुपये के रूप में प्राप्त किया था।

उन्होंने कहा, “मेरी पहली कमाई 125 रुपये थी। उस समय यह बहुत बड़ी रकम लगती थी। मेरे माता-पिता ने वह पैसे संभालकर रखे और बाद में मुझे दे दिए।”

इसके बाद थिएटर में उन्हें प्रति शो 40 रुपये मिलने लगे और धीरे-धीरे वह गुजराती थिएटर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। उन्होंने कहा, “मैंने 40 रुपये प्रति नाटक से शुरुआत की और बाद में गुजराती थिएटर की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गई।”

अपरा ने बताया कि 1981 तक उनकी कमाई इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने अपनी कॉलेज की फीस खुद भरी और दर्शन जरीवाला की चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई का खर्च भी उठाया।

उन्होंने कहा, “मैंने अपनी कॉलेज फीस खुद दी और दर्शन की सीए की पढ़ाई की फीस भी मैंने ही भरी।” अपरा मेहता का मानना है कि शादी के बाद पति-पत्नी को एक संयुक्त बैंक खाता रखना चाहिए, लेकिन दोनों के अलग-अलग खाते भी होने चाहिए।

उन्होंने कहा, “मैं हमेशा युवाओं से कहती हूं कि शादी के बाद सारी आर्थिक जिम्मेदारियां एक साथ न मिलाएं। साझा खर्चों के लिए एक जॉइंट अकाउंट रखें, लेकिन अपने व्यक्तिगत खाते भी जरूर रखें।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में मेहनत से तीन संपत्तियां बनाई हैं। अपरा ने कहा, “हर महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। इससे वह अपने फैसले खुद ले सकती है और अगर कभी उसके साथ गलत व्यवहार हो, तो उसके खिलाफ मजबूती से खड़ी हो सकती है।”