Pari Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही अनुष्का की ‘परी’, जानिए फिल्म का टोटल कलेक्शन

Pari Movie Box Office Collection Day 3: अनुष्का शर्मा की हॉरर फिल्म ‘परी’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को दर्शकों की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिल्म के आंकड़ों की जानकारी दी है। तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को 4 करोड़ 36 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 47 लाख रुपए की भारत में कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 9 करोड़ 83 लाख रुपए हो गया है। जबकि माना जा रहा है कि फिल्म का वीकेंड के कुल कलेक्शन 12-13 करोड़ रुपए हो सकता है।

निर्देशक प्रोसित रॉय और सह निर्माता करनेष शर्मा ने होली के मौके पर दर्शकों का हॉरर का तड़का दिया है। फिल्म 2 मार्च को रिलीज हो चुकी है। अनुष्का शर्मा इससे पहले होम प्रोड्क्शन के तले दो फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम रही। ‘एनएच 10’ में अनुष्का की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था हालांकि ‘फिल्लौरी’ को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। जबकि फिल्म परी से उम्मीद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है।

#Pari witnessed an UPWARD TREND on Day 2… Sun biz is crucial… Fri 4.36 cr, Sat 5.47 cr. Total: ₹ 9.83 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 4, 2018