शाहरुख खान की इन तीन चीजों को चुराना चाहती हैं अनुष्का शर्मा, देखें वीडियो

View this post on Instagram

Kitni saari cheez hai 😂😂😂😂😂😂😂 @anushkasharma @iamsrk Follow @shahrukh._.khan_ for more🙏🏻😅 . . . . . . . . . . . #srk #shahrukhkhan #kingkhan #bollywood#anushkasharma #hrithikroshan #ranbirkapoor#priyankachopra #shahidkapoor #aamirkhan#akshaykumar #varundhawan #jacquelinefernandez#parineetichopra #katrinakaif #kareenakapoor#ranveersingh #aliabhatt #sonamkapoor#shraddhakapoor #kajol #aishwaryarai#sidharthmalhotra #tollywood #kollywood #salmankhan#deepikapadukone #hollywood #shahrukh #AbRamKhan